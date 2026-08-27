FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LIJEPA VIJEST /

Kantautorica Sara Renar objavila da čeka svoju prvu bebu

Kantautorica Sara Renar objavila da čeka svoju prvu bebu
×
Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Kantautorica čija glazba odiše eksperimentalnim, indie i pop zvukom oduševila je viješću kako će za nekoliko mjeseci postati mama

27.8.2026.
8:15
Hot.hr
Luka Antunac/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Lijepu vijest na Instagramu objavila je glazbenica Sara Rena (39) i oduševila svoje obožavatelje i pratitelje. Trudna je sa svojim prvim djetetom, te za dva mjeseca uzima pauzu od koncerata. 

''Za točno mjesec dana održat ćemo koncert zagrebačke promocije albuma 'Nježne riječi' u Močvari u suradnji sa proslavom 50. godina kluba KSET. Za dva mjeseca, zbog razloga vidljivog na slici, uzimam jednu malo veću obiteljsku pauzu od nastupanja. Veći argument da nam dođete na koncert vam ne mogu dati'', napisala je na Instagramu iz fotografiju u bikiniju koja otkriva njezin trudnički trbuščić. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sara Renar (@sara_renar)

Kantautorica, diplomirana arhitektica i dobitnica nagrade Porin u kategoriji najbolje ženske vokalne izvedbe prije dvije godine udala se za glazbenika Dimitrija Simovića koji nastupa pod umjetničkim imenom Dimitrije Dimitrijević, a njezinu objavu i on je prenio na svojim društvenim mrežama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sara Renar (@sara_renar)

Sara RenarTrudnoćaKantautorica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike