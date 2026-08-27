Kantautorica Sara Renar objavila da čeka svoju prvu bebu

Lijepu vijest na Instagramu objavila je glazbenica Sara Rena (39) i oduševila svoje obožavatelje i pratitelje. Trudna je sa svojim prvim djetetom, te za dva mjeseca uzima pauzu od koncerata.

''Za točno mjesec dana održat ćemo koncert zagrebačke promocije albuma 'Nježne riječi' u Močvari u suradnji sa proslavom 50. godina kluba KSET. Za dva mjeseca, zbog razloga vidljivog na slici, uzimam jednu malo veću obiteljsku pauzu od nastupanja. Veći argument da nam dođete na koncert vam ne mogu dati'', napisala je na Instagramu iz fotografiju u bikiniju koja otkriva njezin trudnički trbuščić.

Kantautorica, diplomirana arhitektica i dobitnica nagrade Porin u kategoriji najbolje ženske vokalne izvedbe prije dvije godine udala se za glazbenika Dimitrija Simovića koji nastupa pod umjetničkim imenom Dimitrije Dimitrijević, a njezinu objavu i on je prenio na svojim društvenim mrežama.