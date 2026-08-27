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STRAVIČAN NAPAD /

Rus pokosio ljude na stanici: Ima poginulih, sedmero se bori za život - slaže se mozaik napada

Rus pokosio ljude na stanici: Ima poginulih, sedmero se bori za život - slaže se mozaik napada
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Foto: Matthieu CLAVEL/AFP/Profimedia

Za napad je osumnjičen muškarac rođen u Rusiji

27.8.2026.
8:58
Dunja Stanković
Matthieu CLAVEL/AFP/Profimedia
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Jedna je osoba poginula, a deset je ozlijeđeno kada se automobil namjerno zabio u skupinu pješaka ispred željezničke stanice u Caenu na sjeveru Francuske u srijedu navečer, potvrdile su lokalne vlasti. 

"Jedna je osoba poginula, sedmero ih je u kritičnom stanju, a još tri osobe teško ozlijeđene, ali nisu u životnoj opasnosti", kazao je novinarima prefekt departmana Calvados, odnosno lokalni predstavnik David Claviere. 

Vozač je ubrzo uhićen. Reuters prenosi da je riječ o muškarcu rođenom u Rusiji, koji nije bio otprije poznat obavještajnim službama. 

Motivi napadača zasada nisu poznati. U tijeku je istraga, a policija pregledava snimke nadzornih kamera kako bi složila mozaik napada. 

FrancuskaNapadAutomobilCrna Kronika
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