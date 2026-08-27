Rus pokosio ljude na stanici: Ima poginulih, sedmero se bori za život - slaže se mozaik napada

Jedna je osoba poginula, a deset je ozlijeđeno kada se automobil namjerno zabio u skupinu pješaka ispred željezničke stanice u Caenu na sjeveru Francuske u srijedu navečer, potvrdile su lokalne vlasti.

"Jedna je osoba poginula, sedmero ih je u kritičnom stanju, a još tri osobe teško ozlijeđene, ali nisu u životnoj opasnosti", kazao je novinarima prefekt departmana Calvados, odnosno lokalni predstavnik David Claviere.

BREAKING:



2 people killed and 8 wounded in a car-ramming attack in Caen, France tonight.



A man born in Russia, named Ibrahim I., deliberately drove a car into a group of people waiting at a bus stop. pic.twitter.com/0NhSkR3rtl — Visegrád 24 (@visegrad24) August 27, 2026

France under attack: a criminal rams a car into a crowd in Caen. Several dead and numerous injured. pic.twitter.com/cP6W4AoGBt — RadioGenoa (@RadioGenoa) August 27, 2026

Effroyable drame cette nuit à Caen. Après une bagarre, un automobiliste a délibérément foncé sur un groupe de personnes, faisant un mort et dix blessés, dont sept en urgence absolue.



Mes pensées vont à la victime, à sa famille et aux blessés. pic.twitter.com/QDF6yFqMsF — Eric Ciotti (@eciotti) August 27, 2026

Vozač je ubrzo uhićen. Reuters prenosi da je riječ o muškarcu rođenom u Rusiji, koji nije bio otprije poznat obavještajnim službama.

Motivi napadača zasada nisu poznati. U tijeku je istraga, a policija pregledava snimke nadzornih kamera kako bi složila mozaik napada.