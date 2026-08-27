Rus pokosio ljude na stanici: Ima poginulih, sedmero se bori za život - slaže se mozaik napada
Za napad je osumnjičen muškarac rođen u Rusiji
Jedna je osoba poginula, a deset je ozlijeđeno kada se automobil namjerno zabio u skupinu pješaka ispred željezničke stanice u Caenu na sjeveru Francuske u srijedu navečer, potvrdile su lokalne vlasti.
"Jedna je osoba poginula, sedmero ih je u kritičnom stanju, a još tri osobe teško ozlijeđene, ali nisu u životnoj opasnosti", kazao je novinarima prefekt departmana Calvados, odnosno lokalni predstavnik David Claviere.
Vozač je ubrzo uhićen. Reuters prenosi da je riječ o muškarcu rođenom u Rusiji, koji nije bio otprije poznat obavještajnim službama.
Motivi napadača zasada nisu poznati. U tijeku je istraga, a policija pregledava snimke nadzornih kamera kako bi složila mozaik napada.