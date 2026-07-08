Tko su zgodni sinovi Zlatka Dalića? Uspješni su i samozatajni, a evo kako izgledaju

Nakon gotovo devet godina na klupi hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić (59) odlučio je zaključiti svoju eru izbornika. Hrvatska je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu završila u šesnaestini finala nakon poraza od Portugala 2:1, a Dalić se u oproštajnoj poruci posebno zahvalio obitelji koja mu je, kako je istaknuo, bila najveća podrška kroz sve uspone i padove.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Sa suprugom Davorkom, s kojom je u braku od 1992. godine, Zlatko Dalić ima dvojicu sinova, Tonija (33) i Brunu (28). Iako se rijetko pojavljuju u javnosti, sinovi sada već bivšeg izbornika privukli su pažnju navijača kada su viđeni na tribinama stadiona BMO Field, gdje su bodrili Hrvatsku i svog oca tijekom utakmice.

Fotografi su ih snimili u Torontu kako iz publike prate reprezentativni dvoboj, a njihova prisutnost ponovno je podsjetila javnost na obitelj koja je godinama bila tiha podrška Zlatku Daliću iza kulisa.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Stariji sin Toni uspješan je u sportskom i poslovnom svijetu

Toni Dalić danas gradi vlastitu karijeru daleko od očevog nogometnog terena. U Zagrebu je završio studij digitalnog marketinga, a danas je direktor NK Varaždin te radi i u bankarskom sektoru.

Osim poslovnog angažmana, Toni je poznat i po ljubavi prema elektroničkoj glazbi. Tijekom studentskih dana bavio se DJ-ingom i nastupao u brojnim klubovima, među ostalim i u popularnom klubu Papaya Club na Zrću.

Privatni život također drži podalje od očiju javnosti, a 2023. godine oženio se dugogodišnjom djevojkom.

Bruno Dalić školovao se u Barceloni

Mlađi sin Bruno krenuo je nešto drugačijim putem. U Zagrebu je diplomirao poslovnu ekonomiju, a potom svoje obrazovanje nastavio u Španjolskoj. Prije nekoliko godina završio je magistarski studij na prestižnom UPF Barcelona School of Management.

Na njegov uspjeh ponosan je i otac Zlatko, koji mu je javno čestitao na društvenim mrežama nakon završetka studija.

Iako nisu osobe koje traže medijsku pažnju, Toni i Bruno često se spominju kao najveća podrška svom ocu. Dok je Zlatko Dalić godinama bio u centru nogometne javnosti, njegovi sinovi uspješno grade vlastite karijere i život izvan reflektora.