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NJEGOV NAJVEĆI PONOS /

Tko su zgodni sinovi Zlatka Dalića? Uspješni su i samozatajni, a evo kako izgledaju

Tko su zgodni sinovi Zlatka Dalića? Uspješni su i samozatajni, a evo kako izgledaju
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Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Jedan vodi nogometni klub, drugi je završio prestižni studij - upoznajte sinove Zlatka Dalića

8.7.2026.
14:26
Hot.hr
Miranda Cikotic/PIXSELL
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Nakon gotovo devet godina na klupi hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić (59) odlučio je zaključiti svoju eru izbornika. Hrvatska je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu završila u šesnaestini finala nakon poraza od Portugala 2:1, a Dalić se u oproštajnoj poruci posebno zahvalio obitelji koja mu je, kako je istaknuo, bila najveća podrška kroz sve uspone i padove.

Tko su zgodni sinovi Zlatka Dalića? Uspješni su i samozatajni, a evo kako izgledaju
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Sa suprugom Davorkom, s kojom je u braku od 1992. godine, Zlatko Dalić ima dvojicu sinova, Tonija (33) i Brunu (28). Iako se rijetko pojavljuju u javnosti, sinovi sada već bivšeg izbornika privukli su pažnju navijača kada su viđeni na tribinama stadiona BMO Field, gdje su bodrili Hrvatsku i svog oca tijekom utakmice.

Fotografi su ih snimili u Torontu kako iz publike prate reprezentativni dvoboj, a njihova prisutnost ponovno je podsjetila javnost na obitelj koja je godinama bila tiha podrška Zlatku Daliću iza kulisa.

Tko su zgodni sinovi Zlatka Dalića? Uspješni su i samozatajni, a evo kako izgledaju
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Stariji sin Toni uspješan je u sportskom i poslovnom svijetu

Toni Dalić danas gradi vlastitu karijeru daleko od očevog nogometnog terena. U Zagrebu je završio studij digitalnog marketinga, a danas je direktor NK Varaždin te radi i u bankarskom sektoru.

Osim poslovnog angažmana, Toni je poznat i po ljubavi prema elektroničkoj glazbi. Tijekom studentskih dana bavio se DJ-ingom i nastupao u brojnim klubovima, među ostalim i u popularnom klubu Papaya Club na Zrću.

Privatni život također drži podalje od očiju javnosti, a 2023. godine oženio se dugogodišnjom djevojkom.

 

Bruno Dalić školovao se u Barceloni

Mlađi sin Bruno krenuo je nešto drugačijim putem. U Zagrebu je diplomirao poslovnu ekonomiju, a potom svoje obrazovanje nastavio u Španjolskoj. Prije nekoliko godina završio je magistarski studij na prestižnom UPF Barcelona School of Management.

Na njegov uspjeh ponosan je i otac Zlatko, koji mu je javno čestitao na društvenim mrežama nakon završetka studija.

Iako nisu osobe koje traže medijsku pažnju, Toni i Bruno često se spominju kao najveća podrška svom ocu. Dok je Zlatko Dalić godinama bio u centru nogometne javnosti, njegovi sinovi uspješno grade vlastite karijere i život izvan reflektora.

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