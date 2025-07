Kako izgleda vila od četiri milijuna dolara? Miriše na luksuz, prodaje je poznata glumica

Glumica Bella Thorne (27) odlučila je prodati svoju luksuznu vilu smještenu u Topanga Canyonu, popularnom mjestu u Los Angelesu, a nekretnina koju je nedavno stavila na tržište za 3,995,000 dolara, prostire se na 7,624 četvorna metra i uključuje šest spavaćih soba.

Cijeli posjed prostire se na deset hektara, a osim glavne kuće, tu je i gostinjska kuća od 945 kvadratnih metara. Vila je opremljena vrhunskim sadržajem, uključujući bazen, spa zonu s vodopadom, roštilj i prostor za opuštanje uz kamin. Kuhinja je opremljena visokokvalitetnim uređajima, a posebnost ove vile je i cvjetna instalacija na glavnom ulazu koju je dizajnirala poznata cvjećarka Kristen Alpaugh. Fotografije njezine vile koju prodaje, pogledajte u galeriji.

Podsjetimo, Bella Thorne postala je poznata široj javnosti zahvaljujući ulozi u tinejdžerskoj seriji Shake It Up. Također, u filmu Peppermint iz 2018. godine tumačila je ulogu Riley North. Osim ovih uloga, ubrajaju se uloge u filmovima The Duff (2015), Blended (2014), You Get Me (2017), kao i Assassination Nation iz 2018. godine.