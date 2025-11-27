Nataša Bekvalac pokazala stariju kćer, fanovi šokirani njezinim izgledom

Popularna srpska pjevačica Nataša Bekvalac (45), često prozivana i srpskom Barbikom, godinama puni medijske stupce zahvaljujući uspješnoj glazbenoj karijeri, ali i turbulentnom ljubavnom životu. Javnost jednako pomno prati njezine profesionalne uspjehe kao i privatne odluke.

Foto: Nikola Babic

Iz prvog braka s vaterpolistom Danilom Ikodinovićem, u koji je ušla 2006. godine, Nataša ima stariju kćer Hanu. Nakon razvoda 2011., pjevačica je nastavila svoj život dalje, no interes javnosti nikada nije utihnuo.

Nakon toga, ušla je u brak s bivšim rukometašem Ljubom Jovanovićem, ali taj odnos također nije potrajao. Treći put se udala 2017., za IT poduzetnika Luku Lazukića. Upravo iz tog posljednjeg braka Nataša ima mlađu kćer Katju, rođenu 2017. godine.

Starija kći Hana nedavno je proslavila 18. rođendan, a sudeći po komentarima, sve više privlači pažnju javnosti. Na društvenim mrežama svakoga dana raste joj broj pratitelja, a mnogi primjećuju kako je Hana naslijedila majčinu ljepotu – energiju, izgled i prirodnu karizmu.

Bivšem suprugu postavila ultimatum

Nataša je nedavno za srpski Scandal progovorila o braku s Danilom.

"Moj brak s Danilom završio je prije njegove nesreće. U trenutku kada se to dogodilo, više nismo bili zajedno, iako smo na papiru još uvijek bili u braku. On je tada trebao otići na svjetsko prvenstvo, a ja sam mu postavila ultimatum – ili će promijeniti svoje ponašanje ili naš brak više nema smisla. Nakon toga sam demonstrativno otišla u Crnu Goru na more s Hanom, koja je tada bila beba, s prijateljicom Kristinom, koja je bila trudna, i tetom Mirom, koja mi je pomagala oko djeteta. Dan poslije dogodila se nesreća" ispričala je Nataša Bekvalac za tabloid Scandal.

Foto: Antonio Ahel/pixsell

Dodala je kako je tada bila ljuta i razočarana:

''Ništa mi nije rekao, nisam znala hoće li se promijeniti. Nisam mislila da je kraj jer nisam osoba koja lako odustaje od ljubavi i braka za koji sam vjerovala da će trajati zauvijek. Nisam otišla na more jer sam to željela, već da pobjegnem od atmosfere koja nas je gušila. Danilo mi se nije javljao, bili smo u svađi... Teško mi je o tome govoriti jer to nije lijepa tema'', rekla je Nataša.

