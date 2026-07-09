Tko je zgodni sin Slavena Bilića? Kada se pojavi uz poznatog oca svi gledaju samo njega

Nakon što je Zlatko Dalić (59) napustio klupu hrvatske nogometne reprezentacije, među kandidatima za novog izbornika najviše se spominje Slaven Bilić (57). Bivši hrvatski reprezentativac i trener reprezentaciju je već vodio od 2006. do 2012. godine, a u jeku najnovijih nagađanja, u središtu pozornosti ponovno se našao i njegov privatni život.

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Iako je tijekom godina uvijek nastojao obitelj držati podalje od očiju javnosti, poznato je da je danas u sretnom braku s Riječankom Ivanom Đeldum, koja je od njega mlađa 15 godina. Njih dvoje zajedno imaju tri kćeri.

Iz prvog braka s pravnicom Andrijanom, s kojom se oženio 1993. godine, Bilić ima dvoje djece, kćer Alanu i sina Lea. Nakon razvoda 2007. godine pronašao je novu ljubav te godinu kasnije započeo zajednički život s Ivanom, a upravo je Leo posljednjih godina sve češća tema medija.

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Markantni mladić

Najstariji od Bilićevo petero djece danas ima 29 godina, no rijetko se pojavljuje u javnosti. Kada ipak napravi iznimku i pojavi se uz oca, privuče veliku pozornost.

Jedno od posljednjih javnih pojavljivanja bilo je u svibnju prošle godine na derbiju Dinama i Hajduka. Otac i sin zajedno su pratili utakmicu s tribina, a fotografi su ih snimili u opuštenom razgovoru dok su komentirali događanja na terenu.

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Duga kosa i brkovi kao zaštitni znak

Leo godinama njeguje prepoznatljiv izgled. Duga kosa i brkovi postali su njegov zaštitni znak, a mnogi ističu kako je riječ o jednom od najzgodnijih sinova poznatih hrvatskih sportaša.

Osim zbog rijetkih javnih pojavljivanja, Leo je svojedobno punio medijske stupce i zbog navodne veze s Laurom Jurčević, kćeri bivšeg Dinamova trenera Nikole Jurčevića. Ipak, o svom privatnom životu nikada nije javno govorio.

Baš poput svog oca, i Leo uspješno čuva privatnost, zbog čega svako njegovo pojavljivanje izazove velik interes javnosti. Dok se Slaven Bilić ponovno nalazi u fokusu zbog mogućeg povratka na klupu hrvatske reprezentacije, mnogi su ponovno poželjeli vidjeti i njegovog samozatajnog, ali vrlo zapaženog sina.