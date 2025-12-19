Ima crvenu kosu i bavi se glazbom kao sestra: Evo kako izgleda mlađi brat Franke Batelić

Pjevačica Franka Batelić (33) rijetko u javnosti govori o članovima svoje obitelji, no ovoga je puta napravila iznimku i raznježila pratitelje na društvenim mrežama.

Putem Instagram Storyja podijelila je fotografiju s mlađim bratom Nikolom Batelićem (31), uz koju je kratko napisala: „Brat i sestra po prvi put u odraslom životu fotkani zajedno.“

Foto: Instagram Story

Fotografija je odmah privukla pažnju, a osim njihove bliskosti, mnogima je za oko zapela i Nikolina nesvakidašnja frizura – kosu je obojao u crveno čime je dodatno došao do izražaja.

Tko je Nikola Batelić?

Nikola Batelić ima 31 godinu i, za razliku od svoje slavne sestre, vodi znatno povučeniji život daleko od reflektora. Iako se rijetko pojavljuje u javnosti, poznato je da dijeli istu strast prema glazbi kao i Franka. I sam se bavi glazbom, no svoj put gradi tiho i bez medijske pompe, birajući privatnost umjesto javne izloženosti.

Međutim, nedavno je u javnost dospjelo kako je Nikola radio na filmu ''Svadba'', redatelja Igora Šeregija, čija se premijera očekuje u siječnju 2026., a za koji je Batelić ekskluzivno skladao dvije skladbe.

Inače, Franka je više puta isticala koliko joj obitelj znači, a upravo ovakvi rijetki trenuci koje podijeli s pratiteljima pokazuju koliko je vezana uz svoje najbliže.

Iako su krenuli različitim putevima kada je riječ o javnom životu, jedno je sigurno – talent i ljubav prema glazbi u obitelji Batelić očito su nasljedni, a odnos brata i sestre ostao je snažan i u odrasloj dobi.

