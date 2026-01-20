FREEMAIL
POSTAO SEKS-SIMBOL /

Steve Urkel jesi li to ti? Nekad su žene bježale od njega, a danas mu se bacaju u zagrljaj

Steve Urkel jesi li to ti? Nekad su žene bježale od njega, a danas mu se bacaju u zagrljaj
Foto: Warner Bros. Television - Album/album/profimedia
Jaleel White (49), američki glumac, producent i glasovni umjetnik, najpoznatiji je po kultnoj ulozi Stevea Urkela u popularnoj humorističnoj seriji „Family Matters“, koja je u američkim kućanstvima bila neizostavna tijekom 90-ih.
1 /24
Glumac Jaleel White (49) zauvijek je ostao zapamćen kao štreberasti Steve Urkel iz kultne serije „Family Matters“, lik od kojeg su žene u seriji doslovno bježale. No godine su učinile svoje – dječja zvijezda iz 90-ih danas izgleda kao samouvjereni zavodnik, a njegov imidž nema puno veze s likom koji ga je proslavio.

Nakon završetka serije, White je odrastao pred očima javnosti, izgradio karijeru izvan Urkelove sjenke i fizički se potpuno transformirao. Vitke figure, velikih naočala i nespretnog hoda više nema – zamijenili su ih sportska građa, stil i samopouzdanje zbog kojih danas privlači pozornost gdje god se pojavi.

Iako je priznao da mu je uloga Urkela bila i blagoslov i teret, Jaleel White danas s osmijehom prihvaća svoju prošlost, dok publika s iznenađenjem gleda kako je nekadašnji televizijski štreber postao muškarac za kojim žene trče.

20.1.2026.
12:32
Hot.hr
Warner Bros. Television - Album/album/profimedia
Jaleel White
POSTAO SEKS-SIMBOL /
Steve Urkel jesi li to ti? Nekad su žene bježale od njega, a danas mu se bacaju u zagrljaj