Steve Urkel jesi li to ti? Nekad su žene bježale od njega, a danas mu se bacaju u zagrljaj

Glumac Jaleel White (49) zauvijek je ostao zapamćen kao štreberasti Steve Urkel iz kultne serije „Family Matters“, lik od kojeg su žene u seriji doslovno bježale. No godine su učinile svoje – dječja zvijezda iz 90-ih danas izgleda kao samouvjereni zavodnik, a njegov imidž nema puno veze s likom koji ga je proslavio.

Nakon završetka serije, White je odrastao pred očima javnosti, izgradio karijeru izvan Urkelove sjenke i fizički se potpuno transformirao. Vitke figure, velikih naočala i nespretnog hoda više nema – zamijenili su ih sportska građa, stil i samopouzdanje zbog kojih danas privlači pozornost gdje god se pojavi.

Iako je priznao da mu je uloga Urkela bila i blagoslov i teret, Jaleel White danas s osmijehom prihvaća svoju prošlost, dok publika s iznenađenjem gleda kako je nekadašnji televizijski štreber postao muškarac za kojim žene trče.