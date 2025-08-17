Kako danas izgleda curica iz filma 'Kovrčava Sue'? Dugo se borila s alkoholizmom

Kroz film Kovrčava Sue (Curly Sue) iz 1991. godine javnost je upoznala djevojčicu s kovrčavom kosom i specifičnim izrazom lica. Lik djevojčice Sue utjelovila je glumica Alisan Porter (44), tada desetogodišnjakinja koja je uz Jima Belushija (71) tumačila glavnu ulogu. Mnogi je pamte isključivo po toj ulozi, a njezin je život nakon toga krenuo u sasvim drugom smjeru. Naime, Alisan Porter je 2014. godine javno otkrila da se godinama borila s ovisnošću o alkoholu. Na osobnom blogu je objavila u kojem navodi da je s konzumacijom prestala 2007. godine, kada je imala 26 godina. Tada se prijavila na program liječenja od alkoholizma i započela proces apstinencije. Na blogu je objasnila da je alkohol koristila kako bi izbjegla unutarnje probleme i osjećaj nesigurnosti. Tijekom pandemije 2020. godine nakratko je prekinula apstinenciju, ali se brzo vratila programu i nastavila s liječenjem.

Danas redovito sudjeluje u grupama za podršku i otvoreno govori o svojim iskustvima vezanim uz ovisnost. Također ističe važnost pravovremenog traženja pomoći, a u našoj galeriji pogledajte kako izgleda glumica koja je ulogom u filmu zarobila srca mnogih.