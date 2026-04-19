STIGLA PRINOVA /

Bivši suprug Jennifer Aniston dobio dijete s 22 godine mlađom djevojkom

Bivši suprug Jennifer Aniston dobio dijete s 22 godine mlađom djevojkom
Foto: Tricia Baron/Shutterstock Editorial/Profimedia

Glumac Justin Theroux potvrdio je da je dobio sina

19.4.2026.
11:23
Hot.hr
Tricia Baron/Shutterstock Editorial/Profimedia
Glumac Justin Theroux (54) i njegova supruga Nicole Brydon Bloom (32) postali su roditelji. Naime, Nicole je na svom Instagram profilu u subotu otkrila da su ona i Theroux dobili sina, čije ime još uvijek nije objavljeno.

"On je tu, toliko smo zaljubljeni", napisala je Bloom uz crno-bijelu fotografiju na kojoj Theroux drži sina u naručju, dok novorođenče mirno spava. 

Bivši suprug Jennifer Aniston dobio dijete s 22 godine mlađom djevojkom
Foto: Photo Image Press/Zuma Press/Profimedia

Ova objava dolazi dva mjeseca nakon što su Theroux i Bloom priredili intimnu baby shower zabavu u New Yorku, kojom su obilježili nadolazeći dolazak svog prvog djeteta. Izvor blizak paru tada je za PEOPLE izjavio da je zabava bila vrlo privatna i ugodna. "Umjesto tradicionalnog baby showera, odlučili su se za manju proslavu koja je bila savršena. Nicole je izgledala očaravajuće, a oboje su bili izuzetno sretni. Gosti su uživali u koktelima i malim zalogajima", rekao je izvor.

Therouxova prošlost s Jennifer Aniston

Justin je godinama unazad punio medijske stupce zbog ljubavnog odnosa sa slavnom glumicon Jennifer Aniston. Theroux i Aniston započeli su vezu 2011. godine, a zaručili su se 2012. godine. Par se vjenčao u 2015. godini i privatnosti, no njihov odnos je završio 2017. godine. Glasine o prekidu počele su kružiti sredinom 2017. godine, a službenu objavu o rastavi dali su u veljači 2018. godine. U izjavi za medije tada su rekli da su se rastali u prijateljskim odnosima.

Bivši suprug Jennifer Aniston dobio dijete s 22 godine mlađom djevojkom
Foto: Profimedia

Nakon prekida s Aniston, Theroux je neko vrijeme bio sam, a potom je započeo vezu s Bloom. Par je započeo romansu početkom 2023. godine, a 2024. godine su se zaručili. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
