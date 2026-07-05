Julia Roberts rijetko pokazuje muškarca kojem je rekla 'da', no ovog puta je napravila iznimku

Slavna američka glumica Julia Roberts (58), poznata po tome što svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti, raznježila je svoje pratitelje rijetkom fotografijom sa suprugom, snimateljem Danielom Moderom (57). Povod je bila proslava njihove 24. godišnjice braka, a jednostavna, ali emotivna objava brzo je privukla pažnju i brojne čestitke.

Na suncem okupanoj fotografiji nasmiješeni par pozira u zagrljaju, a Julia nosi prepoznatljivu narančastu kapu. U opisu je kratko napisala: "DVADESET I ČETIRI. JOŠ JOŠ JOŠ", no jedan je detalj mnogima otkrio dublje značenje proslave.

Dvostruko slavlje na poseban datum

Objava je nastala 4. srpnja, na američki Dan neovisnosti, što objašnjava emotikone srca u bojama američke zastave - crvenoj, bijeloj i plavoj. Upravo su taj datum Julia i Daniel odabrali za svoje vjenčanje 2002. godine, koje je održano u tajnosti na njezinom ranču u Taosu u Novom Meksiku. Time svake godine imaju dvostruki razlog za slavlje, kombinirajući nacionalni praznik s najvažnijim danom u svom privatnom životu.

Ispod objave nanizale su se čestitke brojnih poznatih prijatelja i kolega. Glumica Rita Wilson (69) poručila im je: "Sretna, sretna, sretna godišnjica! Ljubav vlada! Ljubav pobjeđuje!", dok je Ali Wentworth (61) napisala: "Sretna godišnjica ultimativnom paru! Šaljem vam brdo ljubavi!".

Foto: Dubreuil Corinne/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Ljubav koja traje desetljećima

Julia Roberts i Daniel Moder upoznali su se 2000. godine na snimanju filma "Meksikanac", u kojem je ona glumila, a Moder je bio dio snimateljske ekipe. Njihova veza, koja je okrunjena brakom dvije godine kasnije, slovi za jednu od najstabilnijih u Hollywoodu. Par ima troje djece: blizance Hazel i Phinnaeusa (21) te mlađeg sina Henryja (19). Oskarovka, koja se proslavila ulogama u filmovima kao što su "Zgodna žena" i "Erin Brockovich", često je u intervjuima isticala kako je brak s Moderom "najbolja odluka koju je ikad donijela".