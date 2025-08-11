Josipa Lisac se prisjetila zgode s Gabi Novak: 'Mrmljala sam u sebi...'

Glazbeni svijet oprostio se od Gabi Novak, legendarne "prve dame hrvatske zabavne glazbe", koja je preminula u 90. godini života. Među mnogima koji su izrazili tugu zbog njezina odlaska bila je i njezina dugogodišnja prijateljica i kolegica Josipa Lisac, koja je na Instagramu objavila dirljivu poruku.

"U 12:30 se sastajemo u restiću, rekla je. Mrmljala sam u sebi, jer mi je to bilo malo prerano. Skužila je i dodala: 'Dobro, dajem ti pola sata fore'. Gabi, slavit ćemo te uvijek… Divna ženo, puna hrabrosti, umjetnosti, suosjećanja, ljudskosti. Volim te…", napisala je Josipa, a komentari Gabinih fanova nizali su se ispod fotografije.

"Divna i draga Gabi… Dama, umjetnica s toplinom i ljepotom u glasu i riječima. Neka počiva u miru dobra duša njena", "Josipa divna žena. Riječi koje ste uputili Gabi su od srca i lijepe. Iskreno saučešće obitelji i prijateljima", "Otišla je još jedna diva, ali ono što je ostavila čini je besmrtnom", samo su neki od mnoštva komentara.

Gabi Novak svojim je prepoznatljivim glasom i interpretacijama obogatila hrvatsku glazbenu baštinu pjesmama poput "Vino i gitare", "Pamtim samo sretne dane", "Nada", "Hrabri ljudi" i "On me voli na svoj način". Njezin opus i utjecaj oblikovali su generacije glazbenika i osigurali joj trajno mjesto u povijesti domaće glazbe.

POGLEDAJTE VIDEO: Slavodobitnik Alke dočekan poput kralja: 'Osjeća san nešto jučer...'