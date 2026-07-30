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Jole ljeto provodi s obitelji na jahti: Svu pažnju ukrale njegove prekrasne kćeri

Jole ljeto provodi s obitelji na jahti: Svu pažnju ukrale njegove prekrasne kćeri
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Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Tri dame zablistale su u usklađenim ljetnim kombinacijama te još jednom pokazale koliko nalikuju jedna drugoj, ali i koliko uživaju u zajednički provedenom vremenu

30.7.2026.
12:13
Hot.hr
Josip Mikacic/PIXSELL
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Popularni domaći pjevač Joško Čagalj Jole (54) ljeto provodi daleko od pozornice i poslovnih obveza, uživajući u opuštenim trenucima sa svojom obitelji na Jadranu. Djelić idilične atmosfere podijelio je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, gdje je pokazao koliko mu znače zajednički trenuci s najbližima.

Jole ljeto provodi s obitelji na jahti: Svu pažnju ukrale njegove prekrasne kćeri
Foto: Instagram story

Na svom Instagram profilu Jole je objavio fotografiju na kojoj pozira sa svojom kćeri Emom. Snimka je nastala u odrazu stakla luksuzne jahte tijekom plovidbe otvorenim morem, a otac i kći nasmiješeno poziraju s podignutim prstima u znaku mira. Fotografiju je prvotno objavila upravo Ema, a pjevač ju je potom podijelio na svom profilu, jasno dajući do znanja koliko uživa u obiteljskom odmoru.

Jole ljeto provodi s obitelji na jahti: Svu pažnju ukrale njegove prekrasne kćeri
Foto: Instagram story

Obitelj na okupu

No, Ema je svojim pratiteljima otkrila i dodatne prizore s ljetovanja. Na Instagram pričama podijelila je fotografiju s pramca jahte na kojoj se vidi kako obitelj Čagalj uživa u sunčanju i pogledu na beskrajno plavetnilo Jadrana.

Posebnu pažnju privukla je i fotografija na kojoj Ema pozira sa sestrom Ivom i majkom Anom Čagalj. Tri dame zablistale su u usklađenim ljetnim kombinacijama te još jednom pokazale koliko nalikuju jedna drugoj, ali i koliko uživaju u zajednički provedenom vremenu.

Podsjetimo, Ema Čagalj nedavno je boravila u španjolskoj Marbelli, gdje je uživala na romantičnom odmoru sa svojim dečkom, mladim nogometašem Dinama Noom Mikićem. Nakon putovanja u Španjolsku, ponovno se pridružila obitelji, s kojom posljednje dane srpnja provodi na moru.

Joško čagalj Jole
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