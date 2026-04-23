Nisu se mogle zasititi jedna druge: Jess i Alex bile su najzaljubljeniji par na crvenom tepihu

Britanska pjevačica Jess Glynne (36) i televizijska voditeljica Alex Scott (41) potvrdile su da njihova veza i dalje cvjeta, i to na glamuroznoj londonskoj premijeri filma The Devil Wears Prada 2. Par, koji je zajedno od 2023. godine, bio je među najzapaženijima na crvenom tepihu na Leicester Squareu, gdje su plijenile pažnju fotografa i okupljenih.

Alex Scott, bivša nogometašica koja se uspješno etablirala kao TV lice, zablistala je u upečatljivoj crvenoj haljini bez rukava. Elegantno izdanje upotpunila je masivnom zlatnom ogrlicom i zaglađenom frizurom, ostavljajući snažan dojam jedne od najbolje odjevenih uzvanica večeri.

S druge strane, Jess Glynne odlučila se za nešto suzdržaniji, ali tematski savršeno usklađen outfit. Nosila je crnu korzet-haljinu ispod koje je kombinirala bijelu košulju s crnom kravatom, stvarajući efektan spoj klasike i modernog stila, u duhu filma.

Iako su pozirale profesionalno, njihova bliskost nije prošla nezapaženo. Tijekom fotografiranja bile su nerazdvojne, a objektivi su uhvatili niz zaljubljenih pogleda i spontanih trenutaka koji su jasno dali do znanja da je njihova veza i nakon tri godine jednako snažna.

Zaljubljene kao prvog dana

Inače, njihova ljubavna priča započela je sasvim spontano. Naime, Alex je svojedobno otkrila kako su se upoznale u londonskom Chiltern Firehouseu, gdje joj je Jesse prva prišla. U vezi su od 2023. godine, a u javnost su izašle u listopadu iste godine.

Od tada su zajedno viđene na brojnim događanjima, uključujući BRIT Awards i Wimbledon, a svoju su vezu dodatno učvrstile zajedničkim životom u Londonu. Glynne često javno podržava Scott na društvenim mrežama, nazivajući je „predvodnicom”, dok je Scott njihovu vezu opisala kao „posebnu”, istaknuvši kako su s vremenom postale gotovo „ista osoba”.

