Jennifer Lopez priredila majci feštu za 80. rođendan: Pozirala sa sestrama koje rijetko vidimo

Pjevačica i glumica Jennifer Lopez (56) proslavila je 80. rođendan svoje majke Guadalupe Rodriguez u velikom stilu, organiziravši joj raskošnu zabavu u Las Vegasu na kojoj su se okupili obitelj i prijatelji.

Lopez je podijelila na svom Instagram profilu niz fotografija s ove posebne prigode, pruživši obožavateljima uvid u glamurozno slavlje.

Raskošno slavlje za majčnin 80. rođendan

Zabava je održana u poznatom hotelu Bellagio, smještenom na glavnoj gradskoj šetnici u Vegasu. Među uzvanicima su bile i Jenniferine sestre Leslie (59) i Lynda (54), koje se rijetko pojavljuju u javnosti, kao i njezini 17-godišnji blizanci Max i Emme. Na jednoj od fotografija, Lopez pozira sa svoje dvije sestre, koje su za ovu prigodu odabrale elegantne crne kombinacije. Zvijezda večeri, uz slavljenicu, bila je Jennifer koja je zablistala u bijeloj haljini.

Lopez je odrasla u njujorškoj četvrti Bronx sa svojim sestrama, a u jednom je intervjuu 2020. godine s ljubavlju govorila o djetinjstvu i majci. "Bila je mlada mama. Udala se s 20, a moju sestru rodila je s 21. Praktički smo odrasle zajedno, bilo je to kao da živite s tinejdžericom", izjavila je tada Jennifer, koja je srednje dijete u obitelji. Njezina sestra Leslie radi kao profesorica glazbe, dok je mlađa sestra Lynda nagrađivana novinarka.

Vrhunac večeri bio je trenutak kada je slavljenici Guadalupe uručena impresivna troslojna torta prekrivena plavom glazurom, s velikim ružičastim brojem "80". Na vrhu torte nalazila se figurica plesačice, u skladu s temom Las Vegasa, a ponosna slavljenica nije mogla sakriti iznenađenje i oduševljenje. Kasnije tijekom večeri, Jennifer se presvukla u svjetlucavu zlatnu haljinu i popela na pozornicu kako bi majci otpjevala pjesmu. Plesni podij bio je personaliziran natpisom "Lupe 80", a atmosferu su dodatno zagrijale profesionalne plesačice koje su izvele svoj show. U jednom dirljivom trenutku, i Jenniferini blizanci održali su govore u čast svoje bake.

Foto: Profimedia

Guadalupe je Jennifer velika podrška

Pjevačica je na Instagramu podijelila i emotivnu poruku posvećenu majci: "Sretan rođendan, mama. 80 godina mlada! Ti si srce naše obitelji, moja najveća učiteljica i vječni primjer snage, gracioznosti i bezuvjetne ljubavi. Sve što jesam, jesam zbog tebe... tvojih žrtava, tvoje vjere, tvog humora i načina na koji voliš tako duboko."

"Hvala ti što si uvijek vjerovala u mene, podupirala me i podsjećala me tko sam. Blagoslovljena sam što sam tvoja kći i volim te više od riječi. Nazdravimo za 80 godina ljepote, otpornosti i ljubavi te za još mnogo zajedničkih trenutaka", poručila je Lopez svojoj majci.

Guadalupe Rodriguez oduvijek je bila najveća podrška svojoj kćeri. Nedavno je, na premijeri filma "Kiss Of The Spider Woman", objasnila koliko je zadovoljna Jenniferinim postignućima: "Tako sam ponosna na nju. Bog mi je dao predivnu kćer. Nadam se da će dobiti priznanje koje zaslužuje jer je radila tako naporno tolike godine."

Komentirajući pohvale kritike i šuškanja o Oscaru za Jenniferinu ulogu, Guadalupe je duhovito upitala: "Što vam je trebalo toliko dugo? Moja kći radi više od 30 godina u ovoj industriji i više nego zaslužuje osvojiti Oscara ili barem biti nominirana."

