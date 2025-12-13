Od glumaca i pjevača do NFL igrača: Svi dečki koje je Taylor Swift imala prije zaruka

Malo koja zvijezda ima ljubavni život koji se prati s toliko strasti kao Taylor Swift (36). Od prvih mladenačkih romansi do današnjih zaruka s Travisom Kelceom (36), svaka njezina veza ostavila je trag u pop-kulturi, ali i u pjesmama koje su oblikovale cijelu jednu generaciju. Donosimo detaljan pregled svih muškaraca koji su obilježili njezin put do prave ljubavi.

Joe Jonas - prva medijski praćena romansa

Američka pjevačica i kantautorica svoju je prvu veću mladenačku vezu imala s glazbenikom Joeom Jonasom (36), članom grupe Jonas Brothers. Njihova kratka, ali intenzivna romansa iz 2008. ostala je upamćena po naglom prekidu telefonom, koji je kasnije poslužio kao inspiracija za nekoliko njezinih ranih pjesama.

Lucas Till - simpatija s filmskog seta

Glumac Lucas Till (35) upoznao je Taylor tijekom snimanja spota “You Belong With Me”. Njihova kratka veza 2009. završila je mirno, a oboje su kasnije priznali da su bolje funkcionirali kao prijatelji nego partneri.

Taylor Lautner - ljubav dvaju Taylora

Glumac Taylor Lautner (33) bio je njezina veza iz 2009., a par se upoznao na snimanju filma “Valentine’s Day”. Iako su obožavatelji brzo zavoljeli “Taylor²” kombinaciju, njihov odnos brzo je izblijedio zbog zauzetih rasporeda.

John Mayer - veza koja je ostavila dubok trag

Glazbenik John Mayer (48) i Swift započeli su odnos 2009., a njihova burna romansa završila je 2010. godine. Upravo je ova veza ostavila snažan emocionalni trag, što se odrazilo i u pjesmama poput “Dear John”.

Jake Gyllenhaal - kratko, ali bolno poglavlje

Glumac Jake Gyllenhaal (44) i Taylor bili su par krajem 2010. godine. Unatoč kratkom trajanju, njihova veza ostala je jedna od najkomentiranijih, posebice nakon što je album “Red” donio pjesme inspirirane raskidom.

Conor Kennedy - romansa s političkom pozadinom

Conor Kennedy (31), član poznate američke političke obitelji, upoznao je Swift 2012. godine. Njihova je veza bila kratka, ali vrlo medijski eksponirana, dijelom i zbog razlike u godinama i javnog interesa za obitelj Kennedy.

Harry Styles - najveća teen romansa

Pjevač Harry Styles (31) i Taylor bili su jedna od najpraćenijih svjetskih teenage romansi. Njihov odnos iz 2012. i početka 2013. ostao je upamćen po zajedničkim paparazzo fotografijama i kasnijim glazbenim referencama s obje strane.

Calvin Harris - veza koja je izgledala idealno

DJ Calvin Harris (41) i Swift bili su u vezi od 2015. do 2016. godine. Par je važio za jedan od najstabilnijih u showbizu, no romansa je ipak završila nakon godinu dana, uz mnogo medijskih špekulacija.

Tom Hiddleston - neočekivani ljetni vrtlog

Britanski glumac Tom Hiddleston (44) i Taylor proveli su nekoliko mjeseci u vrlo intenzivnoj ljetnoj romansi 2016. Njihova veza bila je toliko javna da su se mnogi pitali radi li se o stvarnim emocijama ili medijskom spektaklu.

Joe Alwyn - najtiša i najduža veza

Glumac Joe Alwyn (34) bio je Taylorin partner od 2017. do 2023., a par je godinama uspijevao držati svoj odnos dalje od reflektora. Alwyn je čak surađivao s njom na glazbi, a njihov prekid nakon šest godina iznenadio je obožavatelje.

Matty Healy - kratki povratak staroj simpatiji

Pjevač Matty Healy (36) i Swift poznaju se još od 2014, a ponovno su se povezali 2023., ali njihova je veza trajala tek nekoliko tjedana. Bilo je jasno da intenzitet turneje i različiti životni stilovi nisu kompatibilni.

Travis Kelce - ljubav koja vodi prema oltaru

NFL zvijezda Travis Kelce (36) danas je partner s kojim je Taylor pronašla stabilnost, a nakon dvije godine veze par je objavio zaruke. Njihova je priča postala globalni fenomen, spajajući svijet glazbe i sporta kao nikada prije.

