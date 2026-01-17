FREEMAIL
NEUGODNA SITUACIJA /

Incident na crvenom tepihu: Jennifer Lopez ponovno na meti kritika zbog ponašanja

Incident na crvenom tepihu: Jennifer Lopez ponovno na meti kritika zbog ponašanja
Foto: Image Press Agency, Image Press Agency/alamy/profimedia

Jennifer Lopez se našla na meti kritika nakon što je objavljen video u kojem je "hladna" prema poznatom snimatelju

17.1.2026.
15:12
Hot.hr
Image Press Agency, Image Press Agency/alamy/profimedia
Nedavno objavljena snimka s dodjele Zlatnih globusa ponovno je stavila Jennifer Lopez (56) pod povećalo javnosti, no ovoga puta ne zbog glamuroznog izdanja, već zbog navodno bezobraznog ponašanja. Kratka, ali naizgled hladna interakcija s poznatim snimateljem rasplamsala je stare glasine o njezinoj teškoj naravi.

Foto: Image Press Agency, Image Press Agency/alamy/profimedia

Sporna interakcija na crvenom tepihu

Video koji je objavio Cole Walliser (44), redatelj popularnog GlamBOT-a, prikazuje kako srdačno pozdravlja zvijezdu, na što ona jedva čujno promrmlja "Bok" ne uspostavljajući kontakt očima. Unatoč Walliserovim komplimentima, Lopez ostaje distancirana, bez riječi pokazuje pozu koju će zauzeti te nakon snimanja žurno odlazi bez zahvale. Reakcije na društvenim mrežama bile su burne, a korisnici su njezino ponašanje prozvali "bezobraznim" i "bahatim". Iako ju je Walliser kasnije branio, objašnjavajući da se crveni tepih zatvarao, mnogi nisu bili uvjereni.

@colewalliser The Queen JLO!! She walked the carpet so close to it closing (it might have technically been closed at that point), so I was happy she was able to quickly stop. No messing around — just wham, bam, thank you, GLAM! #jenniferlopez #colewalliser #glambotbts #LiveFromE #goldenglobes @E! News @E! Entertainment ♬ original sound - Cole Walliser

Potvrda dugogodišnjih glasina?

Ovaj incident za mnoge je bio samo potvrda dugogodišnjih priča o tome da je imidž "Jenny from the Block" samo dobro osmišljena maska. Godinama kruže glasine o njezinom zahtjevnom ponašanju, uključujući i navodno pravilo da je osoblje ne smije gledati u oči. Brojni uslužni djelatnici, od stjuardesa do hotelskog osoblja, podijelili su iskustva u kojima je odbijala izravnu komunikaciju, oslanjajući se isključivo na asistente. Čak su je i javne osobe poput Meghan McCain opisale kao "iznimno neugodnu", što dodatno potkrepljuje narativ o velikom raskoraku između njezine javne persone i stvarnog ophođenja prema ljudima.

Iako je pritisak na velikim događanjima golem, za brojne kritičare ovo nije bio izoliran slučaj, već samo još jedna epizoda koja potvrđuje ustaljeni obrazac ponašanja. 

POGLEDAJTE VIDEO: U Arenu stiže adrenalinski spektakl: 'Ispalit će me iz topa i letjet ću oko 30 metara'

 

 

