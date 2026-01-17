Incident na crvenom tepihu: Jennifer Lopez ponovno na meti kritika zbog ponašanja

Nedavno objavljena snimka s dodjele Zlatnih globusa ponovno je stavila Jennifer Lopez (56) pod povećalo javnosti, no ovoga puta ne zbog glamuroznog izdanja, već zbog navodno bezobraznog ponašanja. Kratka, ali naizgled hladna interakcija s poznatim snimateljem rasplamsala je stare glasine o njezinoj teškoj naravi.

Foto: Image Press Agency, Image Press Agency/alamy/profimedia

Sporna interakcija na crvenom tepihu

Video koji je objavio Cole Walliser (44), redatelj popularnog GlamBOT-a, prikazuje kako srdačno pozdravlja zvijezdu, na što ona jedva čujno promrmlja "Bok" ne uspostavljajući kontakt očima. Unatoč Walliserovim komplimentima, Lopez ostaje distancirana, bez riječi pokazuje pozu koju će zauzeti te nakon snimanja žurno odlazi bez zahvale. Reakcije na društvenim mrežama bile su burne, a korisnici su njezino ponašanje prozvali "bezobraznim" i "bahatim". Iako ju je Walliser kasnije branio, objašnjavajući da se crveni tepih zatvarao, mnogi nisu bili uvjereni.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Potvrda dugogodišnjih glasina?

Ovaj incident za mnoge je bio samo potvrda dugogodišnjih priča o tome da je imidž "Jenny from the Block" samo dobro osmišljena maska. Godinama kruže glasine o njezinom zahtjevnom ponašanju, uključujući i navodno pravilo da je osoblje ne smije gledati u oči. Brojni uslužni djelatnici, od stjuardesa do hotelskog osoblja, podijelili su iskustva u kojima je odbijala izravnu komunikaciju, oslanjajući se isključivo na asistente. Čak su je i javne osobe poput Meghan McCain opisale kao "iznimno neugodnu", što dodatno potkrepljuje narativ o velikom raskoraku između njezine javne persone i stvarnog ophođenja prema ljudima.

Iako je pritisak na velikim događanjima golem, za brojne kritičare ovo nije bio izoliran slučaj, već samo još jedna epizoda koja potvrđuje ustaljeni obrazac ponašanja.

POGLEDAJTE VIDEO: U Arenu stiže adrenalinski spektakl: 'Ispalit će me iz topa i letjet ću oko 30 metara'