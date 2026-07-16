Nema Photoshopa: Jennifer Lopez pokazala kako stvarno izgleda u uskom kompletu

Jennifer Lopez (57) ovih dana uživa na odmoru u Italiji, a fotografi su je snimili tijekom šetnje slikovitom Taorminom na Siciliji. Pjevačica i glumica ovoga puta privukla je pažnju prolaznika u upečatljivom kompletu s crveno-bijelim uzorkom koji je teško mogao proći nezapaženo.

Foto: Michele Cutuli/Shutterstock Editorial/Profimedia

Za izlazak je odabrala kratki top s prekriženim naramenicama i uske hlače visokog struka koje su naglasile njezinu figuru. Upravo je taj modni odabir izazvao najviše komentara jer se u pripijenoj kombinaciji vidio i njezin, ne tako ravan trbuh, koji Jennifer nije pokušavala sakriti. Izgled je upotpunila sunčanim naočalama, bijelom torbicom i ravnim sandalama, a tijekom razgledavanja povijesnog gradića društvo su joj pravili prijatelji i članovi osiguranja.

Foto: Michele Cutuli/Shutterstock Editorial/Profimedia

Foto: Michele Cutuli/Shutterstock Editorial/Profimedia

Jennifer je već godinama poznata po tome da njeguje zavidnu formu, no često ističe kako ne teži savršenstvu, već zdravom načinu života. Redovito trenira, pazi na prehranu i otvoreno govori o važnosti brige za tijelo, zbog čega mnogi hvale činjenicu da se ne ustručava pokazati prirodan izgled i izvan pozornice.