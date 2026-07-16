FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IZNENADILA IZGLEDOM /

Nema Photoshopa: Jennifer Lopez pokazala kako stvarno izgleda u uskom kompletu

Nema Photoshopa: Jennifer Lopez pokazala kako stvarno izgleda u uskom kompletu
×
Foto: Michele Cutuli/Shutterstock Editorial/Profimedia

Pjevačica i glumica prošetala je ulicama sicilijanske Taormine u upečatljivom kompletu, a uske hlače i kratki top istaknuli su njezinu figuru i izazvali brojne komentare

16.7.2026.
15:25
Hot.hr
Michele Cutuli/Shutterstock Editorial/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Jennifer Lopez (57) ovih dana uživa na odmoru u Italiji, a fotografi su je snimili tijekom šetnje slikovitom Taorminom na Siciliji. Pjevačica i glumica ovoga puta privukla je pažnju prolaznika u upečatljivom kompletu s crveno-bijelim uzorkom koji je teško mogao proći nezapaženo.

Nema Photoshopa: Jennifer Lopez pokazala kako stvarno izgleda u uskom kompletu
Foto: Michele Cutuli/Shutterstock Editorial/Profimedia

Za izlazak je odabrala kratki top s prekriženim naramenicama i uske hlače visokog struka koje su naglasile njezinu figuru. Upravo je taj modni odabir izazvao najviše komentara jer se u pripijenoj kombinaciji vidio i njezin, ne tako ravan trbuh, koji Jennifer nije pokušavala sakriti. Izgled je upotpunila sunčanim naočalama, bijelom torbicom i ravnim sandalama, a tijekom razgledavanja povijesnog gradića društvo su joj pravili prijatelji i članovi osiguranja.

Nema Photoshopa: Jennifer Lopez pokazala kako stvarno izgleda u uskom kompletu
Foto: Michele Cutuli/Shutterstock Editorial/Profimedia
Nema Photoshopa: Jennifer Lopez pokazala kako stvarno izgleda u uskom kompletu
Foto: Michele Cutuli/Shutterstock Editorial/Profimedia

Jennifer je već godinama poznata po tome da njeguje zavidnu formu, no često ističe kako ne teži savršenstvu, već zdravom načinu života. Redovito trenira, pazi na prehranu i otvoreno govori o važnosti brige za tijelo, zbog čega mnogi hvale činjenicu da se ne ustručava pokazati prirodan izgled i izvan pozornice.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike