VETERINARKA /

Je li Mia Ćurković, ljepša polovica Andreja Kramarića, najskromnija ljepotica među nogometaševim suprugama?

Je li Mia Ćurković, ljepša polovica Andreja Kramarića, najskromnija ljepotica među nogometaševim suprugama?
Foto: Instagram
Tko je Mia Ćurković, supruga Andreja Kramarića? Veterinarka koja osvaja jednostavnošću
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Iako rijetko viđena u javnosti i daleko od svjetla reflektora, Mia Ćurković – supruga nogometaša Andreja Kramarića – svojom jednostavnošću i elegancijom sve više plijeni pažnju. Veterinarka po struci, Mia živi mirnim životom daleko od medija, no njezina priča i stil sve su zanimljiviji javnosti.

Pogledajte zajedničke fotografije zgodnog nogometaša i njegove lijepe supruge Mije u fotogaleriji i uvjerite se sami zašto je mnogi nazivaju jednom od najprirodnijih i najšarmantnijih žena domaće scene.

 

9.8.2025.
10:14
Hot.hr
Instagram
KramaricMia ćurkovićNogomet
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VETERINARKA /
Je li Mia Ćurković, ljepša polovica Andreja Kramarića, najskromnija ljepotica među nogometaševim suprugama?