Jasmine Tookes prva buduća mama koja je otvorila Victoria’s Secret reviju

Na modnoj reviji Victoria’s Secreta održanoj u Brooklynu, manekenka Jasmine Tookes (34) izazvala je oduševljenje publike kada se pojavila na pisti s vidno zaobljenim trudničkim trbuhom te je tako ušla u povijest kao druga crnkinja i prva trudna manekenka koja je imala čast otvoriti reviju Victoria’s Secreta, a kako je izgledala revija i tko je prošetao pistom, pogledajte u galeriji OVDJE.

Foto: Profimedia

Jasmine je u srpnju potvrdila da sa suprugom, poslovnim čovjekom Juanom Davidom Borrerom čeka svoje drugo dijete, a na pisti je doslovno zablistala. Ondje je bila odjevena u mrežasti jednodijelni kostim koji je isticao njezin trudnički trbuh i raskošna zlatna krila ukrašena svjetlucavim detaljima.

Svoju suradnju s Victoria’s Secretom, Jasmine Tookes započela je još 2012. godine, a već tri godine kasnije postala je službeni Victoria’s Secret Anđeo, što ju je svrstalo među najpoznatija i najtraženija lica svjetske modne scene.

Vijest o trudnoći Jasmine Tokes došla je iznenadno

Što se tiče trudnoće, manekenka je sretnu vijest podijelila još tijekom ljeta na Instagramu.

"Još jedna mala duša za voljeti", otkrivši da sa suprugom očekuje dječaka. Par već ima jednogodišnju kćer, Miju Victoriju.

U razgovoru za Vogue, Jasmine je priznala da ju je druga trudnoća pomalo iznenadila, iako su oboje oduvijek željeli proširiti obitelj.

''Ja sam veliki planer. Uvijek sam zamišljala kada će biti pravi trenutak za drugo dijete, no život me još jednom podsjetio da neke najljepše stvari dolaze onda kada ih najmanje očekuješ.''

