Jakova Jozinovića pitali o Karleuši i Cetinskom: Po prvi puta se osvrnuo na kritike

Mladi slavonski pjevač Jakov Jozinović (24) održao je četvrti od ukupno osam koncerata u beogradskom Sava Centru, nakon čega je pred okupljenim medijima progovorio o uspjehu, pritiscima, ali i prozivkama s estrade.

Veliki uspjeh u Beogradu

Nakon koncerta u prepunoj dvorani, Jozinović je istaknuo zahvalnost publici i, kako kaže, Bogu na svemu što mu se događa u karijeri. Naglasio je da ga oduševljava energija beogradske publike te da mu je nastup u takvoj dvorani velika čast.

Dodao je kako još uvijek ne može vjerovati da je došao do razine na kojoj puni velike dvorane i raduje se nadolazećim koncertima.

Odgovor na prozivke

Po prvi put osvrnuo se i na kritike koje mu je uputila srpska pjevačica Jelena Karleuša (47). Na pitanje novinara odnosi li se njegov govor o ljubavi i mržnji tijekom koncerta na nju, odgovorio je za Mondo kako to nije usmjereno prema jednoj osobi.

Istaknuo je da su pritisci sastavni dio glazbenog puta, ali da vjeruje kako ljubav uvijek pobjeđuje. Naglasio je i kako mu je publika, različitih generacija, pokazala da je upravo to najvažnije.

Izbjegao pitanje o Cetinskom

Iako su ga novinari pitali i o odnosu s hrvatskim pjevačem Tonyjem Cetinskim (56), Jozinović je to pitanje vješto izbjegao. Umjesto konkretnog odgovora, kroz šalu je poručio kako razmišlja o promjeni broja telefona jer ga, kako kaže, zove previše ljudi.

Time je ostavio nejasnim je li bio u kontaktu s Cetinskim nakon nedavnih događanja vezanih uz otkazani koncert.

