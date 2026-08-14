Jacques javno napao Ivanu Kindl: 'Kaj bi ti znala? Ne znaš o čemu govoriš, sjedi jedan'

Tenzije oko izvedbe Oliverove pjesme ''Ostavljam te samu'' na manifestaciji ''Trag u beskraju'' u Veloj Luci još se ne smiruju. Mlada pjevačica Duška Brčić-Šušak (27) pjesmu je izvela vrlo energično, a njezin nastup izazvao je brojne reakcije, uključujući i onu glazbenika Jacquesa Houdeka, koji joj je javno uputio niz kritika, među ostalim poručivši da joj je ''glas bolestan''.

Njegov komentar ubrzo je podijelio javnost – dok su jedni smatrali da je Houdek bio prestrog prema mladoj kolegici, drugi su se složili s njegovim komentarom. Nakon svega, svoj sud o spornom nastupu i raspravi koja se povela dala je i pjevačica Ivana Kindl (47).

''Kad želiš zaista nekome dati dobronamjeran savjet onda to ne radiš javno jer znaš da će se mediji zakačiti i napraviti od toga senzaciju, nego nazoveš tu osobu i kažeš joj u četiri oka šta smatraš. Meni je Duška super stvorenje i koliko sam ja čula ona ima glas takav kakav ima - ali bolestan glas nema. Definitivno! I želim joj svu sreću i da ima uspješnu karijeru'', rekla je Ivana za Hype TV.

U komentarima se nedugo nakon oglasio i glazbenik. ''Hahahhah! A kaj bi ti znala o vokalnoj pedagogiji? Daj reci... Za razliku od tebe i tebi sličnih ‘stručnjaka‘, ja se već sedmu godinu usavršavam u Italiji, kod najboljih vokalnih pedagoga na svijetu. Osim što sam konačno naučio što je ljudski glas kao instrument te kako funkcionira, naučio sam i kako restaurirati glasove koji su uništeni krivom upotrebom, a naučio sam to i čuti. Ali zamisli, nisam gotov... I neću nikad ni biti gotov s radom na sebi i učenjem, za razliku od nekih, koji ‘misle‘ da nešto znaju. A ti si pokazala da ne čuješ i da ne znaš o čemu govoriš, stoga - sjedi, jedan'', napisao je glazbenik.