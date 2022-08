People je dobio izvješće FBI-a za koje je Angelina Jolie ranije ove godine anonimno podnijela zahtjev za Zakon o slobodi informacija. U dokumentima je glumica navela vlastima da je Brad Pitt, dok je bio pijan, prijetio njoj i njihovo šestero djece na letu iz Francuske u Los Angeles 14. rujna 2016. godine.

Istraga je zatvorena do studenog i nije podignuta optužnica.

Motiv Angeline Jolie

Izvor blizak Bradu Pittu tvrdi da on i Jolie posjeduju dotične dokumente već šest godina, a Jolie je vjerojatno namjeravala 'oživjeti' problem koji je svima bio bolan i riješen prije šest godina.

"Oni su to istražili. Pripremili su materijale, zajedno ih pregledali i odlučili da ga ne terete. Koji su motivi osobe da uzima sudsko vrijeme i javna sredstva za podnošenje anonimnog zahtjeva za FOIA za materijal koji ima godinama? Postoji samo jedan: nanijeti najveću količinu boli svom bivšem. Nema koristi od toga. Ovo je štetno za djecu i cijelu obitelj ako se obznani", rekao je izvor.

Jolie je tvrdila FBI-u da ju je Pitt zgrabio, gurao i vikao na nju u avionu, plašeći nju i njihovu djecu svojim ponašanjem. Obje su strane prijavile ozljede, a ona je tvrdila da je na privatnom zrakoplovu načinjena šteta od 25.000 dolara (185.000 kuna).

Pittov izvor kaže: "Ovo nije činjenični dokument. To je ono što je ona tvrdila da se dogodilo. To je istraženo i nije podignuta optužnica. Standardno je da se takve stvari ne objavljuju."

Pitta i Jolie sudac je proglasio zakonski slobodnima još 2019. Roditelji su Maddoxa (21), Paxa (18), Zahare (17), Shiloh (16) i 14-godišnjih blizanaca Vivienne i Knoxa. Njihova borba oko skrbništva je u tijeku.

Borba Brada i Angeline

Izvor dodaje da je Pitt u dobrom položaju s obzirom na frustracije oko ovih okolnosti.

"To je val za valom pokušaja da mu se naudi. On je gotovo potpuno šutio, umjesto da prizna stvari koje bi mu pomogle. Šutio je o ovom pitanju jer zna da je to najbolja stvar za njegovu djecu, da je najbolje za sve. Zadržao je taj stav unatoč beskrajnom niz napada i pokušaja da se protiv njega iskoriste sudovi", dodao je izvor.

Jolie nije javno govorila o detaljima incidenta s avionom, a prošle godine se osvrnula na svoj razvod dok je razgovarala s The Guardianom, rekavši: "Nisam osoba koja donosi odluke poput onih koje sam morala donositi olako. Trebalo mi je puno da budem u poziciji u kojoj sam osjećala da se moram odvojiti od oca svoje djece."

Jolie je rekla da se osjeća slomljenom i da želi da njezina obitelj pronađe način kako krenuti naprijed, uključujući i njihovog oca.

Zabrinut Brad Pitt

U intervjuu za GQ Style u svibnju 2017. godine, Pitt je rekao da je teško imati određene stvari prezentirane u javnosti i krivo protumačene i izrazio zabrinutost za svoju djecu.

"Više se brinem za svoju djecu, koja su izložena tome i tome što njihovi prijatelji mogu misliti. I naravno, to se ne radi s bilo kakvom delikatnošću ili uvidom, radi se radi prodaje. I tako znate da se najsenzacionalnije prodaju, a to je ono čemu će biti izloženi i to me boli. Više se brinem u svojoj trenutnoj situaciji o dijaprojekciji koju imaju moja djeca. Želim biti siguran da je dobro izbalansirana", rekao je Pitt, piše People.