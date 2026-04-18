FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TUŽNA VIJEST /

Iznenada preminula poznata francuska glumica (57)

Iznenada preminula poznata francuska glumica (57)
×
Foto: CYRIL PECQUENARD/Sipa Press/Profimedia

Unatoč naporima liječnika, Farès je preminula u petak od posljedica srčanog zastoja.

18.4.2026.
19:29
Tonia Malić
VOYO logo
VOYO logo

Francuska glumica Nadia Farès preminula je u 58. godini nakon što je doživjela srčani zastoj u bazenu luksuznog sportskog kluba u Parizu, piše Daily Mail. 

Prema pisanju spomenutog medija, incident se dogodio 11. travnja u elitnom klubu u pariškoj četvrti Montmartre. Glumica je tijekom plivanja iznenada izgubila svijest te je pronađena na dnu bazena. Očevici su odmah započeli reanimaciju, a po dolasku hitne pomoći prevezena je u bolnicu Pitié-Salpêtrière, gdje je stavljena u induciranu komu.

Vijest o smrti potvrdile su njezine kćeri Cylia i Shana Chasman, istaknuvši kako je Francuska izgubila veliku umjetnicu, ali one prije svega majku. 

Foto: Fausto Marci/Alamy/Profimedia

Farès je iza sebe ostavila dvije kćeri koje je dobila u braku s američkim producentom Steve Chasman, s kojim se razdvojila prije četiri godine.

Glumica se nedavno vratila u Francusku nakon višegodišnjeg života u Sjedinjenim Američkim Državama, a radila je na svom redateljskom prvijencu.  Tijekom života suočavala se s nizom zdravstvenih problema, uključujući operaciju aneurizme mozga 2007. godine te više operacija srca.

Međunarodnu prepoznatljivost stekla je 2001. godine glavnom ulogom u filmu The Crimson River. Rođena u Maroku, u djetinjstvu se preselila na jug Francuske, gdje je započela karijeru koja ju je svrstala među zapaženije glumice francuske kinematografije.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike