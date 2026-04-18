Iznenada preminula poznata francuska glumica (57)

Francuska glumica Nadia Farès preminula je u 58. godini nakon što je doživjela srčani zastoj u bazenu luksuznog sportskog kluba u Parizu, piše Daily Mail.

Prema pisanju spomenutog medija, incident se dogodio 11. travnja u elitnom klubu u pariškoj četvrti Montmartre. Glumica je tijekom plivanja iznenada izgubila svijest te je pronađena na dnu bazena. Očevici su odmah započeli reanimaciju, a po dolasku hitne pomoći prevezena je u bolnicu Pitié-Salpêtrière, gdje je stavljena u induciranu komu.

Vijest o smrti potvrdile su njezine kćeri Cylia i Shana Chasman, istaknuvši kako je Francuska izgubila veliku umjetnicu, ali one prije svega majku.

Farès je iza sebe ostavila dvije kćeri koje je dobila u braku s američkim producentom Steve Chasman, s kojim se razdvojila prije četiri godine.

Glumica se nedavno vratila u Francusku nakon višegodišnjeg života u Sjedinjenim Američkim Državama, a radila je na svom redateljskom prvijencu. Tijekom života suočavala se s nizom zdravstvenih problema, uključujući operaciju aneurizme mozga 2007. godine te više operacija srca.

Međunarodnu prepoznatljivost stekla je 2001. godine glavnom ulogom u filmu The Crimson River. Rođena u Maroku, u djetinjstvu se preselila na jug Francuske, gdje je započela karijeru koja ju je svrstala među zapaženije glumice francuske kinematografije.

