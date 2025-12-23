Sitno broje do rođenja prvog djeteta: Ivica i Kristina Zubac otkrili spol prinove
Magistrica novinarstva i manekenka, prije nešto više od mjesec dana, ponosno je pokazala svoj trudnički trbuščić i time ujedno otkrila najljepše moguće vijesti.
Iako mnogi od nas nadolazeće blagdane doživljavaju kroz miris svježih kolača i ukrašavanje jelke, za Ivicu Zupca (28), hrvatsku zvijezdu NBA lige, i njegovu suprugu Kristinu Zubac (33), rođenu Prišč, ovogodišnji blagdani donose još jednu prekrasnu dimenziju - njihova prva beba je na putu.
Naime, nakon što su nedavno putem društvenih mreža otkrili da će uskoro postati roditelji, Kristina i Ivica sada su otkrili i spol prinove koja im dolazi u veljači.
'Stiže curica', ekskluzivno za Story otkrila je Kristina.
Podsjećamo, magistrica novinarstva i manekenka, prije nešto više od mjesec dana, ponosno je pokazala svoj trudnički trbuščić i time ujedno otkrila najljepše moguće vijesti.
„Brojimo blagoslove, ali ovaj je najveći do sada“, napisala je Kristina tada, a odmah su uslijedile brojne čestitke njihovih pratitelja.
Razlika u godinama ih nije omela
Inače, Kristina je bila finalistica izbora za Miss Universe Hrvatske, a danas je velika zaljubljenica u konje. Ljubavna priča nje i Ivice započela je 2015. godine u Zagrebu, kada su ih upoznali zajednički prijatelji. Iako je među njima pet godina razlike – tada je Kristina imala 23, a Ivica 18 godina – to nije omelo njihovu vezu.
Danas žive u luksuznoj vili u Los Angelesu, a 2021. godine izrekli su sudbonosno „da“ na Malom Lošinju. Slavlje se nastavilo u uvali Čikat, uz oko 180 uzvanika. Među gostima su bila i poznata lica, poput košarkaša Patricka Pattersona, dok je kum mladoženji bio Filip Kratofil, partner pjevačice Lane Jurčević.
POGLEDAJTE VIDEO: Habijan za Direkt o sramotnoj Milanovićevoj izjavi dvije godine poslije: 'Nije bilo isprike'