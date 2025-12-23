FREEMAIL
Sitno broje do rođenja prvog djeteta: Ivica i Kristina Zubac otkrili spol prinove

Sitno broje do rođenja prvog djeteta: Ivica i Kristina Zubac otkrili spol prinove
Foto: Joe Sutter/pacificcoastnews/pacific Coast News/profimedia

Magistrica novinarstva i manekenka, prije nešto više od mjesec dana, ponosno je pokazala svoj trudnički trbuščić i time ujedno otkrila najljepše moguće vijesti.

23.12.2025.
15:11
Hot.hr
Joe Sutter/pacificcoastnews/pacific Coast News/profimedia
Iako mnogi od nas nadolazeće blagdane doživljavaju kroz miris svježih kolača i ukrašavanje jelke, za Ivicu Zupca (28), hrvatsku zvijezdu NBA lige, i njegovu suprugu Kristinu Zubac (33), rođenu Prišč, ovogodišnji blagdani donose još jednu prekrasnu dimenziju - njihova prva beba je na putu.

Naime, nakon što su nedavno putem društvenih mreža otkrili da će uskoro postati roditelji, Kristina i Ivica sada su otkrili i spol prinove koja im dolazi u veljači. 

'Stiže curica', ekskluzivno za Story otkrila je Kristina.

 

Podsjećamo, magistrica novinarstva i manekenka, prije nešto više od mjesec dana, ponosno je pokazala svoj trudnički trbuščić i time ujedno otkrila najljepše moguće vijesti. 

„Brojimo blagoslove, ali ovaj je najveći do sada“, napisala je Kristina tada, a odmah su uslijedile brojne čestitke njihovih pratitelja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Ivica Zubac (@ivicazubac)

Razlika u godinama ih nije omela

Inače, Kristina je bila finalistica izbora za Miss Universe Hrvatske, a danas je velika zaljubljenica u konje. Ljubavna priča nje i Ivice započela je 2015. godine u Zagrebu, kada su ih upoznali zajednički prijatelji. Iako je među njima pet godina razlike – tada je Kristina imala 23, a Ivica 18 godina – to nije omelo njihovu vezu.

Danas žive u luksuznoj vili u Los Angelesu, a 2021. godine izrekli su sudbonosno „da“ na Malom Lošinju. Slavlje se nastavilo u uvali Čikat, uz oko 180 uzvanika. Među gostima su bila i poznata lica, poput košarkaša Patricka Pattersona, dok je kum mladoženji bio Filip Kratofil, partner pjevačice Lane Jurčević.

 

