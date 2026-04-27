Ivančica Pahor obratila se fanovima u jeku borbe s teškom bolesti: 'Uspravno stojim'

Poduzetnica, dizajnerica i bivša misica Ivančica Pahor (43) na društvenim je mrežama podijelila fotografije sa svog putovanja u Veneciju, a opis ispod objave dirnuo je njezine pratitelje.

Na fotografiji sjedi u jednoj od venecijskih palača u bijeloj dugoj haljini s plavim detaljima.

"U tišini venecijanskih palača, gdje svaki kamen nosi priču stoljeća, pronalazim i svoju snagu nježnu, ali postojanu. Kao njihova arhitektura, i ja stojim uspravno, oblikovana svime što sam prošla, a i dalje ispunjena ljepotom koja ne prolazi", napisala je ispod objave.

Pratitelji su u komentarima ostavljali emotikone srce kao znak podrške. "Predivna duša draga", "Predivna si" i "Duša" neki su od komentara ispod objave.

Bitka s limfomom

Podsjetimo, posljednjih mjeseci Ivančica se suočava s najtežom životnom bitkom, limfomom, teškom dijagnozom koja joj je u potpunosti promijenila život.

"Možda izvana djelujem dobro, ali svakodnevno se nosim s brojnim tegobama, žile i kosti su mi oslabljene, kosa se značajno prorijedila, prisutni su umor, nesanica, glavobolje, anemija, otežano disanje i bolovi u plućima. To su samo neki od simptoma s kojima živim", ispričala je u intervju za Žena.hr.

Nakon kemoterapije sada je u fazi radioterapije, a poslije planira oporavak uz hiperbaričnu oksigenoterapiju i dodatne terapije. Ivančica je odlučila da neće šutjeti o toj bolesti nego otvoreno pričati kako bi pomogla drugima.

