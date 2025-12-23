Naša misica progovorila o najtežim danima: 'Sama sam kod kuće, iscrpljena od kemoterapije'

Lijepa i uspješna Ivančica Pahor (43), nositeljica titule Miss Turizma 2000. godine i pratilja Miss turizma svijeta, posljednjih je mjeseci suočena s najvećim izazovom u životu. Poduzetnica čiji se nakit danas prodaje i u jednoj od najvećih drogerija, samohrana majka i žena snažnog karaktera, otkrila je da boluje od tumora limfnih čvorova te je započela zahtjevno onkološko liječenje.

Iz rodnog Martijaneca kraj Varaždina u Zagreb se preselila prije 30 godina, bez sigurnosti i s malim djetetom u naručju.

"Bila sam bez ičega, s malim djetetom u rukama. Borila sam se za golu egzistenciju", prisjetila se ranije.

Foto: Marko Seper/pixsell/pixsell

Godinama je u tišini vodila pravnu bitku za alimentaciju, a najveća podrška oduvijek su joj bili majka, brat i kći Una, koji su i danas njezin oslonac.

Iscrpljujuće liječenje i osjećaj nemoći

Između kemoterapija Ivančica je skupila snagu kako bi progovorila o onome kroz što prolazi.

"Sama sam kod kuće, u tišini, s dragim Bogom. Moj dodir s vanjskim svijetom trenutačno je vrlo malen jer sam izrazito iscrpljena od kemoterapija. Morala sam odgoditi sve sastanke – jednostavno nemam ni snage ni koncentracije, čak ni za najjednostavnije stvari. Osjećaj je to potpune nemoći, kao da su mi ruke vezane", ispričala je za Slobodnu Dalmaciju.

Liječi se u zagrebačkoj bolnici Rebro, gdje prima snažnu ABVD terapiju.

"Nakon kemoterapija slijede zračenja, a potom kontrole. Prošli tjedan sam preboljela i gripu, pa je tijelo dodatno oslabljeno", dodala je.

Zbog terapija će po prvi put Božić provesti sama u Zagrebu, daleko od obiteljskog doma. U najtežim trenucima, uz obitelj, snagu pronalazi u vjeri.

"Vjera mi je oduvijek bila najvažnija. Kad je bilo najteže, uvijek sam osjećala „ruku spasa“. Sada imam više vremena za molitvu i duhovni rast", govori Ivančica, ističući i iskustvo Ignacijevih duhovnih vježbi koje su je duboko oblikovale.

Foto: Marko Seper/pixsell

Život samohrane majke i snaga zajedništva

Ivančica i kći Una žive u Zagrebu, nadomak Cvjetnog trga, gdje je često viđena na špici.

"Život samohranog roditelja nije jednostavan. Moraš biti i otac i majka. Kažu da sam stroga, ali Una često kaže da mi je zahvalna baš takvoj kakva jesam", kaže s osmijehom.

Godinama je osjećala da nešto nije u redu – kroničan umor, oticanje, osipi i bolovi bili su upozorenje, no tek nakon pojave kvrge na vratu u rujnu dijagnosticiran joj je rak limfnih čvorova. Svoju borbu odlučila je podijeliti kako bi podigla svijest i pomogla drugima.

