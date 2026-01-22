Najljepša scena večeri u Malmou: Kapetan Hrvatske poraz zaboravio u zagrljaju supruge

Hrvatska rukometna reprezentacija je u zadnjoj utakmici prve faze Europskog prvenstva za prijenos bodova u drugi krug poražena od Švedske 33:25. Dramatična utakmica u Malmou ostavila je gorak okus kako igračima na terenu tako i mnogobrojnim navijačima u dvorani među kojima je bila i supruga našeg kapetana Ivana Martinovića, Miriam.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Dvojac je snimljen nakon utakmice kako razmjenjuju nježnosti, a zagrljaj i poljubac supruge zasigurno su utješili našeg kapetana koji je nakon utakmice obećao navijačima kako će Hrvatska u budućim utakmicama biti bolja.

Inače, iako svoju ljubav nikad nisu pretjerano eksponirali u medijima, poznato je kako je par u vezi od 2017. godine. Krajem 2023. godine su se zaručili, a vjenčali su se sredinom lipnja prošle godine.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Miriam je bivša sportašica

Miriam, koja se prije udaje za Ivana prezivala Rath, bivša je sportašica koja dolazi iz Graza. Godinama je igrala odbojku, no zbog ozljede je morala prekinuti svoju sportsku karijeru.

O njezinom privatnom životu ne zna se puno, međutim na Instagram profilima para mogu se vidjeti brojne zajedničke fotografije s različitih lokacija. Tako su u prosincu odlučili posjetiti bajkovitu Finsku odakle su se javili zadivljujućim fotografijama snježne idile i polarne svjetlosti.

