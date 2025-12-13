O ovom uspjehu svi će pričati: Ivana Knoll otkrila što priprema, fanovi u šoku

Ivana Knoll (27), najpoznatija hrvatska navijačica, ne prestaje nizati uspjehe na međunarodnoj sceni. Svoju karijeru modela i influencerice sada je podigla na potpuno novu razinu, najavivši glazbeni nastup na jednoj od najprestižnijih svjetskih pozornica u New Yorku.

Na svom Instagram profilu objavila je promotivni plakat kojim najavljuje svoj DJ nastup u čuvenom Madison Square Gardenu. Nastup je zakazan za 17. siječnja 2026. godine, a Ivana će, pod umjetničkim imenom Knolldoll, imati poseban DJ set. "Knolldoll u Madison Square Gardenu s posebnim DJ setom. New York, vidimo se 17. siječnja", napisala je u opisu objave, pozivajući obožavatelje da dođu na ovaj glazbeni događaj.

Foto: Privatni Album

Ovaj angažman kruna je njezinih napora da se probije u svijetu glazbe. Nakon što je stekla svjetsku slavu vatrenim navijanjem na nogometnim prvenstvima, Ivana se posvetila DJ-ingu. Tijekom 2024. godine nastupala je na poznatim festivalima poput Ultra Europe u Splitu i Glücksgefühle u Njemačkoj, a nedavno, u studenom 2025., objavila je i svoj debitantski singl "City Lights". Nastup u kultnoj njujorškoj dvorani, u sklopu događaja koji predstavlja i Live Nation, potvrđuje ozbiljnost njezinih glazbenih ambicija.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Njezini pratitelji, kojih na Instagramu ima više od dva milijuna, s oduševljenjem su dočekali vijest. Objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove, a komentari su bili ispunjeni čestitkama i emotikonima vatre, pokazujući veliku podršku. "Čestitamo, tako sretan zbog tebe", samo je jedan od komentara podrške.

Foto: Privatni Album

Ivana je nedavno nakon dugogodišnje šutnje, barem kada je riječ o hrvatskim medijima, progovorila za Net.hr.

''Ja zaista poznajem apsolutno najveće ljude u glazbenoj, posebno elektroničkoj industriji – od najvećih agenata najvećih svjetskih agencija, do vlasnika velikih record labelova. Svi oni me poznaju i imam njihovo poštovanje. Trebalo je vremena da me upoznaju i shvate tko sam. Naravno da je bilo onih koji su imali predrasude zbog društvenih mreža, mog izgleda i percepcije izvana. Ali to se vrlo brzo promijenilo kad su vidjeli da sam osoba koja radi, koja je profesionalna i ''na mjestu'', rekla nam je Ivana.

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu