Meri Goldašić progovorila o selidbi iz obiteljske kuće: 'Nije kuhinja centar svijeta'

Jedna od najpoznatijih domaćih influencerica Meri Goldašić (31) ovih je dana putem Instagram storyja odgovarala na pitanja svojih pratitelja, a pritom se dotaknula i teme svog razvoda, koji je krajem prošle godine šokirao domaću javnost.

Meri je, kao i inače, bila potpuno iskrena, pa je bez zadrške govorila o emocijama, promjenama i životnim lekcijama koje su uslijedile nakon prekida braka s bivšim suprugom Juricom Goldašićem (30).

Jedno od pitanja koje je posebno zanimalo pratitelje odnosilo se na selidbu iz obiteljske kuće u kojoj je živjela s bivšim suprugom, a koju je neposredno prije razvoda renovirala. Meri je cijeli proces renovacije tada detaljno dijelila na društvenim mrežama, zbog čega su mnogi mislili da joj je odlazak iz tog prostora bio posebno težak.

Zaljubila se u čovjeka, ne u kuhinju

Međutim, influencerica je jasno dala do znanja da materijalne stvari za nju nikada nisu bile presudne:

„Ma je*eš materijalno i trud i pare i lijepu kuhinju, kad čovjek nije sretan. U životu mi lova nije bila pokretač, samo me ljubav i poštovanje mogu zadržati, a manjak istog udaljiti. Nije kuhinja centar svijeta, nisam se u nju zaljubila, nego u čovjeka!“

Dodala je i kako joj uopće nije palo na pamet ostati zbog stvari:

„Nisam ni na trenutak pomislila na to da ostavljam drvo i keramičke pločice i indukciju s ugradbenom napom. Briga me za to.“

Prisjetila se i svog djetinjstva, istaknuvši da joj najljepše uspomene ne veže luksuz:

„Čak najsretnije dane iz svog djetinjstva pamtim kao one kad nismo imali novce, niti smo živjeli u luksuznom stanu.“

O novoj ljubavi: „Trenutno mi je ovako baš dobro“

Osim razvoda i selidbe, pratitelje je zanimalo i kako Meri danas gleda na mogućnost nove ljubavi. I na to je odgovorila bez uljepšavanja, priznajući da se trenutno ne vidi u vezi.

„Trenutno se ne vidim u vezi uopće, malo mi oko zatitra na spomen veze. Nije mi uopće ni u peti odnos s nekim sad, a mislim da je to negdje normalno u situaciji u kojoj jesam.“

Ipak, istaknula je da se ne zatvara prema budućnosti:

„Samo mi je trebalo malo vremena da skužim da mi je ovako baš dobro. Ali ako sam išta u životu naučila, srce ne bira i ne možeš znati što te sutra čeka.“

Zaključila je kako danas točno zna što želi, ali i što više ne želi u odnosima: „Znam samo što želim i što ne želim kod osobe i to je sve.“

Iskrenim odgovorima Meri Goldašić još je jednom pokazala zašto je publika cijeni – zbog otvorenosti, realnog pogleda na život i spremnosti da o teškim temama govori bez filtera.

