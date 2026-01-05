Snijeg zameo autoceste: Dio A1 zatvoren zbog nesreće, poslano upozorenje vozačima

Zbog prometne nesreće autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik između čvorova Rovanjska i Sveti Rok u smjeru Zagreba zatvorena je za sav promet, upozoravaju u ponedjeljak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera Dalmacije prema unutrašnjosti.

Snijeg pada u većem dijelu unutrašnjosti i u gorskim predjelima. Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama, uključujući državnu cestu DC1 na dionici Budačka Rijeka-Knin.

Foto: Hak

Foto: Hak

Kolnici su mokri ili samo vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih temperatura moguća je poledica. U priobalju puše jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima i na snazi su zabrane za pojedine skupine vozila. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez propisne zimske opreme.

Zbog vjetra ﻿u prekidu su katamaranske linije M.Lošinj-Cres-Rijeka﻿ i Novalja-Rab-Rijeka﻿ te ﻿brodska linija Komiža-Biševo.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DHMZ: Na Jadranu kiša, u unutrašnjosti snijeg te novi snježni pokrivač

Na Jadranu kiša, u unutrašnjosti snijeg te novi snježni pokrivač, osobito u istočnoj i Gorskoj Hrvatskoj, najavljuju za ponedjeljak iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

U Dalmaciji će lokalno biti obilnih pljuskova, ponegdje uz grmljavinu, dok se kiša u planinskim područjima Dalmacije te u Lici i na krajnjem istoku može smrzavati na tlu i predmetima.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku navečer sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a na jugu južni i jugozapadni vjetar, uz obalu ponegdje jugo.

Temperatura zraka kretat će se od -5 do 0, na sjevernom Jadranu od 2 do 7 Celzijevih stupnjeva, u Dalmaciji na obali i otocima uglavnom od 10 do 15, u unutrašnjosti od 4 do 8.

POGLEDAJTE VIDEO: Snježna bajka na Papuku privukla ljudi iz cijele Hrvatske: 'Slapovi zaleđeni, snijeg svuda, prekrasno'