Bivši saborski zastupnik Ivan Pernar dugo vremena boravio je u Zambiji, gdje je bio svjedok protiv hrvatskih posvojitelja, a sada Ivek vrijeme provodi u Hrvatskoj i požalio se kako nikako ne može "na zelenu granu" sa ženama.

'Radije ću biti sam nego sa ženom koja ne želi prati suđe'

Naime, na svom Facebooku napisao je da mu je teško pronaći partnericu, a čini se da je jedan od njegovih problema vezan za preraspodjelu kućanskih poslova i uloge muškarca u kući.

"Već neko vrijeme imam problem za naći ženu, svaki put kad upoznam neku simpatičnu ženu, ili je ljevičarka, ili ako nije ima tu priču da i muško treba prati suđe.

Ja kad vidim da žena smatra da muško treba prati suđe, smatram da jednostavno ne poštuje dovoljno muškarca. Uopće nije stvar u pranju suđa, nije to meni neki problem (ionako ga trenutno sam perem), nego jednostavno mislim da je to stvar poštovanja nekakvog. Radije ću biti sam nego sa ženom koja ne želi prati suđe”, poručio je Pernar.

Zatim je otkrio i zašto je puklo između njega i zubarice s kojom je dobio drugo dijete.

“Inače, odnos s bivšom iz Karlovca je bio odličan sve do trenutka kad nisam uzeo spužvu u ruke, imam osjećaj da je tada izgubila poštovanje i da je to bio početak našeg kraja. Da mogu vratiti vrijeme u nazad, ne bih to sigurno napravio.

Dakako, neki spominju u komentarima da bi perilica trebala prati suđe i to stoji, ali objašnjavam da je stvar principa to nekog. Mislim da ako žena stvarno voli nekog i da joj je stalo do nekog, da joj neće biti problem staviti suđe u perilicu”, smatra bivši saborski zastupnik.

Podsjetimo, Pernar je nedavno tražio posao od 4000 eura, naime, i ovog će ljeta tijekom sezone u Dubrovniku raditi kao turistički buker izleta.

Ujedno, na svom Facebook profilu je objavio kako traži smještaj u Dubrovniku: "Ako tko ima kakav smještaj u Dubrovniku za mene, javite jer mi se ne da svaki dan putovati iz Cavtata. Živjeli i samo hrabro!"