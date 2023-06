Hrvati iz Zambije vratili su se u Lijepu našu i to s djecom oko čijeg posvojenja su i sporili šest mjeseci, a to bi, čini se, htio i Ivan Pernar koji se u sam slučaj uključio samovoljno.

'Jedva čekam doći kući'

Na svom je Telegram profilu objavio kako je umoran od Afrike. "Tri mjeseca ovdje mi je i više nego dosta", naveo je.

"Njih osam je tu izdržalo šest mjeseci, od toga dva u zatvoru. Ne znam ni sam kako. Jedva čekam doći kući, i odlazak u Kongo mi trenutno nije ni na kraj pameti. Da me netko stjera u kut i da sam prisiljen ići u Kongo provjeravati dokumentaciju, onda bi išao. Ali ovako sam od sebe nema šanse. Želim nastaviti svoj život u Hrvatskoj, želim raditi stvari koje volim.

Ovo mi je bila životna avantura i mogao bi knjigu jednog dana napisati o svojim iskustvima u Zambiji i Bocvani. Onaj tko nije bio u Africi ne zna što je to", istaknuo je.

Inače, za Dubrovački dnevnik ranije je objasnio i kako si je platio put u Zambiju, odnosno kako si to može priuštiti.

Pernar je kazao da ga je put koštao manje nego boravak u Dubrovniku jednom.

"Tri noći u hotelu u Dubrovniku koštale bi me kao mjesec dana udobnog života ovdje. Tako da ako mislite da je to neka velika lova - nije", istaknuo je pa objasnio:

"Karta od Lusake do Beča je 500 eura. Smještaj koji trenutno plaćam u Ndoli je 250 kvača na noć, to je oko 13 dolara. Ako jedem za ručak game meat (meso od bizona s rižom i salatom od zelja) plus pivo, to je 140 kvača odnosno sedam dolara. Zapravo, je jeftinije živjeti u Zambiji nego u Hrvatskoj."

"Ako jedete lokalno voće, veliki ananas je 20 kvača, to je otprilike jedan dolar, kilogram rajčica je također 20 kvača. Piva u restoranu je 20 kvača (dolar), a u dućanu 10 kvača (pola dolara). Uglavnom, jeftinije je nego život u Hrvatskoj", zaključuje.