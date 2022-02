Kanadska skiperica Lexi objavila je u subotu na svom blogu da je izbacila Ivana Pernara sa svoje jedrilice. Nedavno se, naime, saznalo da Pernar na plovilu iskusne kanadske skiperice uči jedriti, no čini se da je prevršio mjeru. Skiperica kaže da je Pernara izbacila zbog njegovih stavova, ali i nezainteresiranosti za samo jedrenje. Napisala je da je rasist i antisemit koji često citira Adolfa Hitlera, ali i dodala da zna biti "jako sladak, karizmatičan, a ponekad i šarmantan".

"On je kršćanin s dobrim namjerama, fin momak, samo ima nered u glavi. Namjere su mu dobre, a ideje loše. Mislim da u Hrvatskoj sve to već znaju, a ja sve to sporo shvaćam", napisala je Lexi dodavši da ju je "njezina zapadnjačka kultura paralizirala u tome kako reagirati na osobu koja je ekstremist.

Kaže da 90 posto stvari nije otkrila

Ipak, kaže da nastoji biti diskretna i da 90 posto stvari o Pernaru ne želi otkriti javnosti. No, napisala je da je narcisoidan, da se nekoliko puta izgalamio na nju te da većinu vremena provodi surfajući internetom s kojeg pritom "pokupi ono najgore". Lexi je u blogu napisala da Pernar često govori o "crncima" i Židovima. Navodi kako je rekao da se u društvu "crnaca nikada ne možeš opustiti". Često govori kako su Židovi krivi za štošta, da je holokaust židovska propaganda, a ropstvo crnačka, da je Hitler trebao dovršiti svoje "konačno rješenje" i slične stvari.

"Da, on je divlji rasist i sociopat koji voli naciste. Kad god se nečemu smije dok surfa na mobitelu ili računalu, pitala sma ga šrto je to tako smiješno,a to su uvijek bile najuvredljivije rasističke stvari koje možete zamisliti. Ali, mislim da ljudi u Hrvatskoj sve to već znaju", napisala je.

"Osim što mi je lagao o svojim ekstremnim prehrambenim potrebama, skrivao je svoje sulude ideje i uvjerenja te činjenicu da je narcis. Znate… kada intervjuiram potencijalne članove posade, izgleda da nikad ne postavljam prava pitanja, zar ne", napisala je.

Više odmaže nego pomaže

Nije našla riječi pohvale niti za ono zbog čega se Pernar pridružio njezinoj posadi - da nauči jedriti.

"U svemu neprestano podbacuje. Beskoristan je. Više odmaže nego što pomaže. S njim je više troška nego koristi. Još uvijek moram sama odraditi 95 posto svih poslova oko jedrenja. Ne bavi se plovidbom, ne obraća pažnju, nije proaktivan i nije fokusiran. Uvijek je na mobitelu ili izgubljen u vlastitim mislima. Gotovo da uopće ne primjećuje moje postojanje i jedrilicu", piše Lexi.

Napisala je i da Pernar gdje god dođe nastoji pronaći istomišljenike ili preobratiti ljude da misle poput njega, prihvaćaju njegove istine, uvijek tražeći izvanjsko potvrđivanje.

"On zabija svoje ideje drugim ljudima u grlo", kaže kapetanica o Pernaru.

Na koncu je napisala da ju je Pernar izmanipulirao te da je provodila vrijeme 24/7 s osobom s kojom se, da je imala izbora, ne bi družila niti dvije minute.