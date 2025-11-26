Isidora Trifunović o mužu, trudnoći i prošlosti: 'Uhićena sam više puta nego što se pisalo'

Isidora Trifunović (29), supruga glumca Sergeja Trifunovića (53), gostovala je u novoj epizodi ''Podcasta u pidžamama'' gdje je u razgovoru sa srpskom novinarkom Kristinom Marković otvoreno govorila o nizu neobičnih epizoda iz privatnog života. U opuštenoj atmosferi ispričala je kako je jednom, iz čiste dosade, kupila test za trudnoću. Sestra ju je, kaže, samo pogledala i pitala je li joj stvarno toliko dosadno, a ona je bez oklijevanja potvrdila. Dodala je i da joj impulzivne odluke nisu strane, prisjećajući se situacije kada je otišla kupiti čizme za ispit, a kući se nije vratila, što je izazvalo pravu paniku.

Cijeli intervju pogledajte OVDJE.

Govoreći o odnosu sa suprugom, otkrila je kako joj je Sergej jednom rekao da zvuči kao Ceca devedesetih, što je shvatila kao kompliment. Prepričala je i susret s glumcem Vojom Brajovićem, koji ih je nakon jedne predstave, uz veliki križ, u šali zaručio i zakleo na vječnu ljubav. Kako je sama navela, bila su to dva džin-tonika viška i scena koju ni danas ne zaboravlja. Zanimljivo je i da je u istom podcastu priznala da je uhićena više puta nego što se to u medijima spominjalo.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Ajme, što si lijepa...'

Njezin nastup izazvao je podijeljene reakcije. Dio publike zamjerio joj je naglasak i tvrdio da je dobila prostor samo zato što je supruga poznatog glumca, a drugi su pak hvalili njezinu spontanost i energiju.

''Ajme, što si lijepa'', ''Jednom smo muž i ja vidjeli Isidoru i Sergeja ispred jedne pizzerije, moj komentar je bio, citiram: 'Koliko je ova žena lijepa!' I stvarno je predivna, ženstvenost suptilno isijava iz nje", "Baš je zanimljiva. Gledala sam je dva puta", neki su od komentara.

Podsjetimo da se par upoznao početkom 2024. godine i zaljubio gotovo na prvi pogled. Ubrzo su se odlučili vjenčati. Naime, Sergej je zaprosio Isidoru prilikom proslave njenog rođendana, a prvo vjenčanje održano je 12. svibnja 2024. u crkvi Svetih apostola Petra i Pavla na Topčideru, uz prisustvo najužeg kruga ljudi. Javnost je o svemu saznala tek preko nekoliko odabranih fotografija koje su mladenci objavili nakon ceremonije. Nekoliko dana kasnije, mediji su pisali da uživaju na medenom mjesecu.

Drugi, građanski brak sklopili su 16. listopada iste godine u Beogradu. Mediji su objavili i da im je kuma bila crnogorska glumica Anja Drljević.

Foto: Dusan Milenkovic/ataimages/pixse

Par je nedavno u razgovorima otvoreno govorio o proširenju obitelji. Tom prilikom, dok je Isidora nabrajala članove njihove obitelji, Sergej je u šali dodao da rade na prinovi, a njegova objava na Instagramu izazvala je niz reakcija i nagađanja kako čekaju prvo dijete, uzevši u obzir da je ondje objavio fotografiju ultrazvuka. Kako bi saznali više o tome, tada smo kontaktirali samog Sergeja Trifunovića koji o ovoj temi nije imao želju govoriti puno. U telefonskom razgovoru rekao nam je sljedeće:

"Hvala puno na čestitkama, ali ne bi ovo komentirao.''

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Prvi ples, rezanje torte, hvatanje buketa, a nitko se ne ženi: Hrvati luduju za lažnim svadbama