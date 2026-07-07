Naša poznata pjevačica se zaručila za kolegu: 'Rekla sam - napokon!'

Hrvatska sopranistica i pjevačica Irma Dragičević (31) podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu sretnu vijest o zarukama za opernog pjevača Leona Košavića (34) Učinila je to na sebi svojstven, duhovit način, otkrivši da je zaručnički prsten stigao nakon niza kućanskih radova, što je izazvalo oduševljenje među njezinim obožavateljima.

'Došao je red i na mene'

"Rekla sam: napokon!", napisala je Irma uz fotografije na kojima ponosno pokazuje prekrasan zaručnički prsten s ružičastim kamenom u obliku suze. U svom stilu, našalila se kako je prosidba uslijedila tek nakon što su završili zahtjevne radove na kući. "Nakon prozora, fasade, drenaže za tlakavce i svih ostalih radova, došao je red i na mene", dodala je pjevačica i poručila da se osjeća kao da su u braku već dvadeset godina.

Objava, osim krupnog plana prstena, prikazuje i dirljivu, spontanu fotografiju s njezinim zaručnikom, uhvaćenu u trenutku čiste sreće. Svoju je duhovitu objavu zaokružila porukom za pratiteljice: "Curke, ako imate dečka koji će vam sve ovo napraviti prije prstena, znajte da je on onaj pravi."

Ispod objave o zarukama zaredale su se brojne čestitke kolega i prijatelja, a jedna je pratiteljica otkrila simpatičan detalj koji svjedoči o tome koliko su svi iščekivali ovaj trenutak: "Moram ti reći da sam ga srela prije nekih godinu i pol u Rijeci i pitala - pa dobro kad misliš ti to? Obećao je da bude, baš me razveselilo ovo sad".

Inače, pjevačicaa koju je publika ove godine gledala na Dori s pjesmom "Enigma", s opernim pjevačem u vezi je već osam godina, a par već neko vrijeme i živi zajedno.