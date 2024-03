Otkako se pojavila u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' kao jedna od eksperata prve sezone, Ingrid Divković postala je slavna, a to sa sobom nosi i određen teret. Iako je već godinama poznata kao spisateljica, televizijski angažman, a kasnije i veza s jednim od kandidata, Lukom Budakom, izazvala je veliki interes javnosti. Komentira se tako kako njezin književni izričaj, tako i privatni život, a nakon što ju je nedavno jedna korisnica društvenih mreža prozvala zbog "nerazumljivosti", sada je na red za kritiziranje došlo njeno - podrijetlo.

Iako je rođena u Rijeci, čini se kako nekima smeta kada se spisateljicu naziva Riječankom. Otkrila je to Ingrid u podužem postu na Facebooku.

"I tako, nakon osvrta na moj nečitljiv stil pisanja, došlo je na red i mjesto mog rođenja. Valjda neke autohtone Riječanke jako boli to što me riječki mediji oslovljavaju s 'riječka spisateljica'. Po njihovom trebalo bi biti bosansko-hercegovačka, jer moji su roditelji podrijetlom iz Bosne, što nikada nisam ni skrivala, dapače, ponosim se time i za sebe nerijetko volim reći da sam nježna primorska žena inatljivo bosanske krvi.

Valjda takvima nije nimalo važno to što sam sam se davne 1985. godine ipak rodila u riječkoj bolnici i što u gradu koji teče živim već 39 godina, točnije oko 34 godine jer sam godinu i pol dana živjela na Tenerifima, u Zagrebu dva puta po godinu dana, a kada sam imala šest godina, dakle 1991. godine, godinu sam dana (odlukom mog oca) s majkom i sestrom provela u Tuzli jer je trebalo pomoći bolesnom djedu", napisala je Ingrid.

Otkrila je i što je sve doživjela u Bosni

"Tamo sam, nažalost, preživjela tužne ratne epizode koje bih iskreno voljela da mi se nisu dogodile, jer su me u mnogočemu odredile kao ženu i kao čovjeka. No, i na taj sam dio života ponosna, jer, vrativši se u svoj rodni grad Rijeku 1992. godine, na svojoj sam koži osjetila ljudsku grubost, malicioznost i nedostatak osnovnog ljudskog suosjećanja, no to me nije pokleknulo u namjeri da živim svoje djetinjstvo neiskvarenog srca i da na svijet od malih nogu gledam puno otvorenijim i zrelijim očima od svojih riječkih vršnjakinja. Poanta? Ja se itekako dobro sjećam gdje sam bila 1991., i ne samo te, sjećam se svake svoje životom proživljene godine, no pitanje je da li se ova ženska duša sjeća sebe? I da li je ponosna na sva svoja sjećanja?

Ljudi, ajmo jednom napokon biti ljudi. Ajmo jednom za zauvijek stati na kraj podjelama i nevidljivim ljudskim zidovima. Ajmo ne stavljati ljude u okvire, ladice, košare, kutije... Ajmo izaći iz istih. Ajmo podići poklopac uma i napokon pogledati u nebo. Ajmo biti BOLJI LJUDI od ovih ljudi kakvi smo danas. Nije ništa osobno kako bi ova dama iz komentara rekla, (nije, nije, osobnije je nego išta drugo) ali ajmo prestati s tim nacionalnim podjelama koje su uzele, i koje i dalje u svijetu svakodnevno uzimaju tolike živote. JMBG i mjesto rođenja je, vjerujem da znate, tek jedna kućica na tom našem isprintanom rodnom listu ljudskog života, a ja iskreno volim vjerovati da smo mi ljudi malo više od te jedne male isprintane kućice. Ljubav svima!" napisala je.

Otkrila je i što ju je ponukalo da se izjasni po pitanju ove teme.

"Oprostite mi dragi prijatelji ove stranice, ne mogu si pomoći, zabavljaju me ovakvi komentari, iako me na neki duboki ljudski način i jako rastužuju jer pokazuju koliko smo još daleko od svijeta u kojemu će, nadam se, živjeti moje dijete", kaže Ingrid.

Spisateljica je, podsjetimo, majka malenoga Vala, trogodišnjaka kojeg je dobila iz veze s bivšim partnerom, ekonomistom Darijem Sederom.

