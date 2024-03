Spisateljica Ingrid Divković, koju je javnost pobliže upoznala u prvoj sezoni sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", čiju novu sezonu možete gledati ponedjeljkom i utorkom na RTL-u te 24 sata ranije na online platformi Voyo, često objavljuje citate iz svojih knjiga na društvenim mrežama, a ovoga puta dotaknula se samoće i usamljenosti.

"Na stranu gramatika, i bez nje sam sigurna u to da su usamljenost i samoća ženskoga roda. Ne kažem da muškarci ne poznaju usamljenost ili samoću no zasigurno ih ne poznaju u onoj mjeri u kojoj ih osjeća i prepoznaje žensko biće.

Ženska usamljenost proizlazi iz krika ljudi koji je nikada nisu gledali očima nutrine. Ženska samoća pak proizlazi iz tišine koja nastupa nakon tog samoubilačkog krika. Moju su životnu usamljenost pratili isprekidani uzdasi prljavih izdaja, a samoću, polomljeni nokti nakon izrona iz podzemnoga svijeta gomile. Tišina moje istine ono je što je oduvijek plašilo ljude oko mene, a ne vrisak žene kao što sam ja.

Ove su riječi glas djeteta koje uzdiše za majkom koja je zbog ustajalog društva oko sebe strahovala pustiti svoj glas. Kada se ne mogu približiti ženskom tijelu, ljudi se svojski trude slomiti njezine misli i ideje nazivajući je lakom ili nedovoljno prilagođenom. Ali kada ste žena koja ljubi vlastitu samoću ne možete tek tako golo živjeti u tijelu jer je to tijelo i duša u njemu tek put koji će se ukazati. Nema borbe s onom koja u sebi njeguje i hrani košnicu nježnosti. Zato svaka žena i jest lijepa, kao samoća", napisala je Ingrid na Instagramu.

Samostalno odgaja dijete

Podsjetimo, Ingrid je 2022. dobila sina Vala s Darijem Sederom, diplomiranim ekonomistom iz Osijeka koji živi i radi u Njemačkoj. No kasnije je dala do znanja kako sina odgaja sama, a s obzirom na to da je izbrisala sve fotografije s Darijem, njeni pratitelji zaključili su da su prekinuli vezu.

"Samostalno podizanje djeteta je nesumnjivo najteži "posao" koji sam u ovome životu od Neba dobila, no u isto vrijeme, spoznala sam i to da mi je taj najljepši i najodgovorniji poziv dan s velikim razlogom. Njegove ću plodove znam, tek gledati", poručila je tada Ingrid.

Prije Sedera bila je u vezi s Lukom Budakom, jednim od kandidata prve sezone "Braka na prvu".

