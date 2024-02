Filip Belić (32) u RTL-ovom showu 'Brak na prvu' mnoge je šokirao mišljenjem da žene na fotkama izgledaju kao avioni, a uživo kao kamioni. Ekspertica prošle sezone spomenutog showa, Ingrid Divković nedavno je na društvenoj mreži izrazila nezadovoljstvo Filipovom izjavom na društvenoj mreži. Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

Foto: RTL Foto: RTL

Bivša ekspertica je podijelila fotku na kojoj pozira leđima okrenutim prema kameri, dok se u pozadini prostiralo more.

"Toliko je sr*nja u svijetu, a mene na koncu dana najviše pogađa stanje ljudske nutrine. Jutros me jedna budala prolazeći kroz crveno skoro pregazila na cesti, nisam mu zamjerila, mislim da mu je dovoljna njegova muka rupe u srcu koju primjetih kroz vjetrobransko staklo. Takve se rupe dobro vide. Ali zaista, meni je to daleko najveće sranje od svih", započela je Ingrid.

'Pogađa me to što mnogi lako ubijaju život'

Divković je razočarana ljudima koji su, kako kaže, bezdušni.

"Ta bezdušnost koja se uselila među ljude, kao glista koja nemilosrdno rovari ljudskim tijelima. Nevidljiva oku, ali vidljiva svemu ostalom. Misli se vide, ti me ulični grafiti već neko vrijeme uporno prate. Primjećujem sve oko sebe, pa što i ne treba, kao da već dugo nemam oči za gledanje vidljivog već onoga onkraj zjenica. Nije samo on budala, i ja sam, ne znam ugasiti srce na asfaltu", dodala je.

Foto: Instagram Foto: Instagram

"Pogađa me to što mnogi tako lako ubijaju život zbog nečega mnogo jeftinijeg od njega, recimo vlastitog odraza u ogledalu. Nisam jednom čula da su žene danas (u šali naravno rečeno, šmrc, obožavam takve šale) na fotkama avioni a uživo kamioni. Šteta. Mislim da ljudi koji tako nešto izjave (čak i u šali) nisu ni svjesni da jedini avioni koje će u životu posjedovati jesu onaj mali, papirnati. No ruku na srce, dobro je poznavati i avione i kamione. Još je bolje znati u koje se prijevozno sredstvo na vrijeme ukrcati ili još važnije, iskrcati", poručila je.

"Eto, toliko je sr*nja u svijetu a ja zabrinuta i pogođena visokom cijenom goriva koje pokreće čovjekovu nutrinu. Takvo gorivo je najskuplje, a pronaći ga nećete na benzinskim crpkama. Zato se mnogi i voze na rezervi i svijetle crvenim svjetlom gdje god da se pojave. A crvena boja budimo realni, nije samo boja ljubavi već i opasnosti. Nemojte pomiješati to dvoje", zaključila je.

Filip traži ženu koja je poput njegove bake

Podsjetimo, Filip nije oduševljen Tamarom Razum (27) s kojim su ga eksperti spojili u 'Braku na prvu'.

"Ne znam što se može dogoditi, ali otvoren sam za sve. Nisam doživio ljubav i ne vjerujem baš u ljubav, ali valjda postoji. Nisam toliko razočaran u žene kao što sam u njihov prikaz na internetu - sve na svojim profilima i fotografijama izgledaju kao avioni, a uživo kamioni", priznao je Filip koji je po zanimanju taksist i jako drži do svog izgleda, što očekuje i od svoje buduće partnerice koja treba biti sportski tip, pristojna te nikako glasna i naporna.

Foto: RTL Foto: RTL Tamara i Filip

"Mislim da je došlo doba gdje su se žene dosta promijenile. Htio bih pronaći ženu koja mi odgovara po izgledu, ali da bude tradicionalna, tipa kao moja baka. Da kuha, pere, brine se oko svog muža, partnera…", rekao je Filip.

Bila u vezi s natjecateljem

Podsjetimo, Ingrid je sudjelovala u prvoj sezoni showa 'Brak na prvu'. Nakon snimanja showa, ona i jedan od kandidata, Luka Budak, otkrili su da su u vezi. Jedno vrijeme su i živjeli zajedno, no ljubav je pukla.

Podsjetimo, Ingrid je sudjelovala u prvoj sezoni showa 'Brak na prvu'. Nakon snimanja showa, ona i jedan od kandidata, Luka Budak, otkrili su da su u vezi. Jedno vrijeme su i živjeli zajedno, no ljubav je pukla.

