Nara Smith podijelila potresne vijesti: Dvogodišnjoj kćeri dijagnosticiran rak

Popularna influencerica Nara Smith (24) otkrila je da je njezinoj dvogodišnjoj kćeri Whimsy Lou dijagnosticiran rak. Nara i njezin suprug, 28-godišnji model Lucky Blue Smith (28), za bolest su doznali krajem prošle godine, no vijest su s javnošću odlučili podijeliti tek sada objavom na Instagramu.

Influencerica je opisala kako su primjetili nešto sumnjivo na kćeri nakon čega su ju odveli na hitnu, no ondje nisu znali o čemu se točno radi. Nakon toga su se obratili svom pedijatru. "Sjećam se da je postao vrlo tih i smiren, a srce mi je u tom trenutku potonulo. Ne znam je li to bio predosjećaj ili samo majčinski instinkt, ali prvo što sam osjetila bilo je da ima rak", ispričala je.

Pedijatar ih je uputio u najbližu dječju bolnicu radi daljnjih pretraga. Nakon rendgena, ultrazvuka i biopsije, paru je priopćena tužna vijest da je njihovoj kćeri dijagnosticiran rak koji se već proširio, stoga su morali odmah započeti s kemoterapijom.

Nara je iskreno priznala kako im je cijeli taj proces bio iznimno težak, zbog čega u posljednje vrijeme nije toliko aktivna na društvenim mrežama. Otkrila je kako je utjehu pronašla na internetskim forumima i u razgovorima s roditeljima koji prolaze kroz slična iskustva. "Željeli smo ovo podijeliti u nadi da ćemo nekome drugome pružiti istu utjehu", poručila je.

U opisu objavljenog videa influencerica je izrazila veliku zahvalnost prema medicinskom osoblju: „"Zahvalna sam svakoj medicinskoj sestri i liječniku na našem putu koji su nam pomogli da ovo prebrodimo i izađemo s druge strane". Supružnici nisu otkrili o kakvom raku se radi te kakvo je trenutno stanje njihove kćeri.