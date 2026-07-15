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KRŠILA PRAVILA /

Influencerica dobila zabranu pristupa u teretanu: 'Žena koja se žalila je samo ljubomorna na mene'

Influencerica dobila zabranu pristupa u teretanu: 'Žena koja se žalila je samo ljubomorna na mene'
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Foto: Tai Ngo/imago stock&people/Profimedia

Dok influencerica tvrdi da je izbačena zbog ljubomorne klijentice, iz lanca fitness centara poručuju da je stalno kršila pravila, a ovo joj nije prvi bizaran incident

15.7.2026.
18:56
Hot.hr
Tai Ngo/imago stock&people/Profimedia
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Njemačka reality zvijezda i fitness influencerica Edda Pilz (25) dobila je doživotnu zabranu pristupa teretanama lanca John Reed. U uplakanoj objavi na društvenim mrežama, Pilz se kroz plač požalila pratiteljima da je "naprasno izbačena" jer je druga korisnica navodno bila ljubomorna na nju. Iz fitness centra, međutim, tvrde da je influencerica dobila zabranu pristupa jer je stalno kršila pravila unatoč upozorenjima. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Kazna od vrtoglavih 250.000 eura

Pilz je pratiteljima otkrila i da joj prijeti velika ugovorna kazna ako ponovno pokuša ući u prostore teretane. U šali je upitala pratitelje: "Mislite li da tamo na zidu sada visi moja slika s natpisom 'Traži se'?". Iako iz teretane nisu naveli detalje, čini se da je problem nastao zbog neovlaštenog snimanja drugih korisnika, a potvrdili su zabranu pristupa. Influencerica tvrdi da je snimke "brisala na zahtjev" te da je dobila upozorenje, ali ne zbog snimanja, nego zbog hodanja u čarapama. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Nije prvi incident

Ovo nije prvi put da se Pilz našla u središtu pozornosti zbog incidenata koje sama dokumentira na društvenim mrežama. Nedavno joj je bio zabranjen ulaz u zrakopolov zbog, po njihovom mišljenju, preoskudne odjeće. Nosila je uske kratke hlače i kratki top, a zaposlenik je tražio da obuče jaknu te da je zakopča. Čak je tvrdio da bi cijeli let mogao biti odgođen zbog nje, kako je sama ispričala.

 

InfluencericaFitnessIncidentNjemačka
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