Influencericu zaustavili na ukrcaju za let zbog odjeće: 'Rekli su mi da sam gola'

Edda Elisa Pilz, njemačka fitness influencerica i reality zvijezda, našla se u središtu pozornosti nakon što joj je, kako tvrdi, osoblje Lufthanse zabranilo ukrcaj na let zbog odjevne kombinacije koju su ocijenili previše razotkrivajućom. U videu objavljenom na Instagramu podijelila je svoje frustrirajuće iskustvo, što je pokrenulo žestoku raspravu o pravilima odijevanja i granicama osobne slobode u zračnom prometu.

'Rekli su mi da nemam ništa na sebi'

Pilz, koju na Instagramu prati više od 550.000 ljudi, u emotivnom videu snimljenom u zračnoj luci detaljno opisuje neugodan susret s djelatnicom Lufthanse. Odjevena u sportski grudnjak i kratke crne tajice, tvrdi da joj je na izlazu za ukrcaj rečeno kako ne može ući u zrakoplov jer je "gola" i "nema ništa na sebi". "Vani je 30 stupnjeva", ponavlja u videu, izražavajući nevjericu i šok zbog situacije.

Prema njezinim riječima, čak i nakon što je poslušala uputu i odjenula bijelu majicu s kapuljačom, djelatnica je inzistirala da je i zatvori, a zatim ju je navodno optužila da zbog nje cijeli let kasni. Pilz, inače poznata po sudjelovanju u njemačkim reality showovima poput "Ex on the Beach" i kao pobjednica popularnog showa "Das Sommerhaus der Stars" 2025. godine, javno je prozvala aviokompaniju i zatražila objašnjenje, ističući da nikada prije nije čula za takav kodeks odijevanja.

Podijeljene reakcije i nejasna pravila

Iako je influencerica očito očekivala podršku svojih pratitelja, ispod njezine objave uslijedila je bujica komentara koji su većinom stali na stranu aviokompanije. Mnogi su njezinu odjevnu kombinaciju smatrali neprikladnom za javni prijevoz, neovisno o vanjskoj temperaturi.

"Sportska odjeća pripada teretani ili plaži, ne zrakoplovu", "U restorane se ne ide u bikiniju, pa se ni u zrakoplov ne ide u sportskom grudnjaku", samo su neki od komentara. Korisnici su isticali i higijenske te sigurnosne razloge. "Sjedala se ne čiste nakon svakog leta. Lako možete pokupiti neku kožnu infekciju", napisao je jedan korisnik, dok je osoba koja se predstavila kao stjuardesa upozorila na praktičan problem: "Ako se morate hitno evakuirati i spustiti niz tobogan, u takvoj odjeći zadobili biste teške opekline na nogama. Sigurnost je na prvom mjestu".

Lufthansa se za LADbible oglasila priopćenjem u kojem navodi kako navodni rječnik djelatnice "ne odgovara njihovim standardima", no istovremeno su naglasili da od putnika očekuju odjeću koja je "primjerena prirodi javnog putovanja i ne utječe negativno na dobrobit drugih putnika iz različitih kulturnih pozadina".

Potvrdili su da njihovi opći uvjeti prijevoza daju zaposlenicima diskrecijsko pravo u takvim situacijama. Ovaj slučaj nije izoliran. Neke američke aviokompanije već su počele uvoditi strože kodekse, zabranjujući čak i trenirke, što pokazuje da granice onoga što se smatra prikladnim postaju sve jasnije definirane.