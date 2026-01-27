Influencer Tin Mlivić: 'Ponosni sam gay, a mjesečno trošim između 50 i 100 tisuća eura'

Influencer Tin Mlivić (28) prije nekoliko godina napravio je hrabar korak - život u Zagrebu zamijenio je za novi početak u Hamburgu. Bez velikih poznanstava i resursa, krenuo je gotovo od nule, no zahvaljujući svom poduzetničkom duhu i upornosti, uspio je izgraditi poduzetnički projekt. Danas je vlasnik četiri uspješne tvrtke u sektoru zdravstva, a njegovu viziju dijeli 160 zaposlenika.

Mlivić nije samo poduzetnik, već i zvijezda na društvenim mrežama. Samo na Instagramu prati ga gotovo 200.000 ljudi s kojima svakodnevno dijeli detalje svog luksuznog života. Putovanja, skupocjena odjeća i zapanjujuće destinacije – sve to postalo je njegov zaštitni znak. No, iza svega stoji ozbiljan financijski angažman, kako sam ističe, za održavanje takvog životnog stila potrebno je odvojiti između 50.000 i 100.000 eura mjesečno.

U intervjuu za Net.hr, otvoreno je progovorio i o svom osobnom životu i seksualnoj orijentaciji. Naime, već neko vrijeme uživa sa svojim partnerom, a o detaljima je progovorio za naše čitatelje.

Preselili ste se u Njemačku – kako danas gledate na tu odluku?

Kad pogledam unazad, preseljenje u Njemačku bila je jedna od najtežih, ali i najpametnijih odluka u mom životu. Nisam otišao jer je bilo lako, nego zato što sam osjećao da mi postaje tijesno tamo gdje sam bio. Njemačka me resetirala – tjera te da se organiziraš, da poštuješ sustav, da radiš. U početku sam mislio da će sve biti puno glamuroznije, ali realnost je da si prvih nekoliko mjeseci stranac u svakom smislu. Danas, s distance, to je bio napredak, a ne bijeg.

Kako danas izgleda vaša svakodnevica u Njemačkoj?

Moj dan je strukturiran. Trening, sastanci, pozivi s partnerima u firmama, papirologija, a tek onda društvene mreže. U odnosu na život prije - manje improvizacije, više discipline. Ono što me najviše promijenilo je ritam, u Njemačkoj je vrijeme valuta, a ja sam to prihvatio. Prije sam trošio dane, sad investiram sate.

Čime se trenutačno bavite?

Trenutno vodim četiri firme, svaka u drugom, ali sličnom sektoru, što me i najviše veseli jer imam osjećaj da gradim ekosustav, a ne samo posao. Radim u tišini, ali živim glasno. I svaka nova godina mi je dokaz da nisam slučajno došao tu gdje jesam, nego planski. Hvala Bogu na tome!

Na društvenim mrežama prikazujete luksuzan stil života. Koliko je to realno?

Kamera hvata highlight, to je jasno. Ne snimam kad radim do tri ujutro, ne snimam kad sam umoran, ne snimam kad me ubije birokracija. No, luksuz nije slučajan. Sve što pokazujem je realno, samo nije kompletna slika. TikTok je trailer, život je film. Vjerujte mi, ne prikazujem ponekad ni sve što kupujem. Volim što imam mogućnost raditi stvari i biti na mjestima gdje ne može baš svatko biti.

Mnogi se na društvenim mrežama pitaju odakle novac za takav život?

Novac dolazi iz posla, točka. Ne iz priče, ne iz poziranja. Četiri firme, četiri izvora prihoda, milijun rizika. Nema tajnih investitora koji me održavaju, nema “sponzora”. Ja sam sponzor sebi. I ako nešto želim, prvo izračunam kako da to sam platim.

Koliko je mjesečno potrebno novca za održavanje takvog stila života?

Ljudi podcjenjuju cifre. Za ovakav stil života treba ti 50-100 tisuća eura mjesečno, i to da ti ostane dovoljno da reinvestiraš. Luksuz nije kupiti, luksuz je održavati. A većina se slomi na održavanju, ne na kupovini.

Na što najviše volite trošiti novac?

Najviše na iskustva i putovanja. Modu volim, ali odijelo bez priče je samo tkanina. Putovanje te mijenja, a iskustvo te definira. Nekretnine su najpametnije i najtiše - to je ono što ide u pozadini, kao i firme dok ja snimam TikTok.

Imate li “wish listu”?

Nemam listu stvari, imam listu osjećaja. Želim kupiti vrijeme, mir i slobodu. Materijalno će uvijek doći, to je nusprodukt rada. Ali imam jednu sitnicu: privatni avion. Ne zbog luksuza, nego zbog vremena. Na mojoj listi je samo da moj partner i ja uživamo u svakom trenutku, stvaramo, gradimo i dijelimo zajedno.

Prvi put javno govorite o partneru. Osjećate li se slobodnije?

Da. Autentičnost ima cijenu, ali ima i ogromnu nagradu. Kad sam prestao ispravljati sebe zbog tuđih očekivanja, dobio sam slobodu koju ne možeš kupiti. I da, partner nije fusnota mog života - on je moj život. On me voli na način na koji me malo tko ikada razumio. Ja njega volim najviše. On je moja najveća podrška, čovjek s kojim sam i kad sam na dnu i kad letim visoko. I to je najveći luksuz koji imam.

Nekada su vas povezivali sa ženama, a sada ste otvoreno u vezi s muškarcem. Kako je izgledao taj osobni put do današnje iskrenosti prema sebi?

To je bio proces, ne šok. Nisam se promijenio preko noći, samo sam prestao glumiti. Najteža borba je ona u glavi, a ne u komentarima. Kad sam se pomirio sa sobom, sve ostalo je palo na svoje mjesto.

Je li vas bilo strah reakcija publike?

U početku da, već dugo vremena ne. Mi živimo u svijetu gdje svi imaju glas, ali malo tko ima empatiju. Ali onda shvatiš da ljudi zaborave, da idu dalje, da komentar traje 10 sekundi, a tvoja istina cijeli život. Odlučio sam birati sebe i svoju sreću. Ljudi koji me ne vole, često sjede kod kuće i jedu čips, komentiraju ljude, zapostavljeni i nezadovoljni, dok ja uživam u najboljem i najljepšem životu u najboljim hotelima sa nekim koga volim najviše.

Što biste poručili onima koji se boje?

Prvo - ne čekajte idealan trenutak. Idealni trenuci postoje samo u reklamama za deterdžent i na Instagramu kad svi zaborave filter napisati. U stvarnosti - ili ideš, ili stojiš. Trećeg nema. Drugo - nitko vas neće spasiti osim vas. Šokantno, znam. Nema tajnog tima koji vas prati, nema “support departmenta za autentičnost”. Ako ti ne ustaneš za sebe, neće nitko. Ljudi jedva dižu ruku i za konobara, a kamoli za tvoj život. Treće - ljudi koji te vole će ostati, ljudi koji odu… hvala im. To nije gubitak, to je automatsko čišćenje baze podataka. Priroda radi svoju stvar bez da ti išta klikneš. I najvažnije - bolje pet godina autentičnosti nego 50 godina glumljenja. Jer gluma je odlična na filmu, ali u životu samo stvara bore i migrene. A realno - koga ti pokušavaš impresionirati? Svijet? Publiku? Susjedstvo? Susjedstvo je ionako zauzet gledanjem tuđih prozora.

