Influencer Marko Vuletić prvi put javno pozirao sa svojim partnerom Bogoljubom

Jedan od najpoznatijih hrvatskih influencera, Marko Vuletić (26), sinoć je privukao veliku pažnju javnosti pojavivši se na svečanoj premijeri filma ''Svadba'', održanoj u Zagrebu. Glamurozni događaj okupio je brojne poznate osobe, no upravo je Markov dolazak bio među najzapaženijima.

Razlog tomu nije bio samo njegov stajling, već i činjenica da se po prvi put javno pojavio u društvu svog supruga, Bogoljuba. Par je plijenio poglede i simpatije okupljenih, a njihovo zajedničko pojavljivanje izazvalo je brojne reakcije na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Marko Vuletić je nedavno javno otkrio kako je još u ožujku prošle godine sklopio životno partnerstvo sa svojim partnerom Bogoljubom, vijest koju je do tada uspješno držao podalje od očiju javnosti. Iako je poznat po otvorenosti prema svojim pratiteljima, privatni život odlučio je čuvati daleko od reflektora.

"Osim što sada definitivno znate sve o mom životu, moram vam se zahvaliti na lijepim porukama. Iskreno, ni ja ni on nismo ušli u ovo u nekom strahu zato što ja znam da imam jako lijepu zajednicu ljudi. Ljudi koji mene prate su generalno užasno razumni i dobri, i hvala vam na tome", rekao je Vuletić na Instagram storyju prije nekoliko mjeseci.

Naglasio je tada kako i dalje smatra da njegov privatni život ne mora biti u prvom planu, ali mu je drago što s publikom može podijeliti svoju sreću.

"Još uvijek stojim iza toga da ako pratite mene, ne morate znati moj ljubavni život, ali ga možete povremeno vidjeti. Mislim da je lijepo da znate da živim miran, skladan život i da sam jako sretan. I to je na kraju dana najbitnije", poručio je pa dodao:

"Lijepo je da živite vlastiti život. Nema osobe koja vam može reći da živite drugačije, ako to ne želite. U redu je slijediti svoje snove, biti hrabar i grabiti za sebe, jer nitko drugi neće živjeti vaš život umjesto vas", zaključio je tada Marko.

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu