Indira Levak pokazala koliko joj je stalo do Halida Bešlića

Pjevačica Indira Levak (52) dirnula je javnost svojom posljednjom objavom na Instagramu. U emotivnom postu posvetila je riječi svom prijatelju, legendarnom pjevaču Halidu Bešliću (71), koji je već nekoliko tjedana hospitaliziran u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

"Stalno si mi u mislima i srcu... da mi što prije ozdraviš i ponovo nas sve zagrliš svojom dobrotom i pjesmom.., brate, prijatelju,.. volim te", napisala je Indira ispod fotografije s Bešlićem. U komentarima su se nizale želje za njegov brz oporavak, a mnogi su pohvalili Indiru što je pokazala koliko joj je Halid važan.

"Ne bi se reklo da je bolestan"

Podsjetimo, Halid Bešlić trenutačno se nalazi na odjelu onkologije, a njegov kolega Osman Hadžić nedavno ga je posjetio i podijelio informacije o njegovom zdravstvenom stanju.

"Prije dva dana sam bio kod njega, proveli smo zajedno oko dva, tri sata. Halid sve to dobro podnosi. Apsolutno se po njegovom govoru i ponašanju ne bi reklo da je bolestan. Jako je dobar, mentalno je jak. Svjestan je da je situacija ozbiljna, ali se dobro nosi s tim", izjavio je Hadžić za Telegraf.

Osman je otkrio i kako su Bešliću liječnici preporučili mirovanje idućih mjesec dana kako bi se mogla pratiti reakcija na liječenje. "Jedino smo o tome pričali. On ne izgleda kao da je bolestan, apsolutno je isti kao i prije ove situacije. Da ga čovjek sretne negdje na ulici, ne bi ni pomislio da je bolestan", dodao je Hadžić.

