Pjevačica otkrila nove informacije o Halidovom zdravlju: 'Ljudi me stalno pitaju'

Folk zvijezda Viki Miljković (50) je tijekom nedavne emisije „Pinkove zvezde“, dok su kandidati izvodili hitove Halida Bešlića (71), otkrila nove informacije o njegovom zdravstvenom stanju.

„Ljudi me stalno pitaju kako je Halid. On je moj veliki prijatelj i želim da ga srdačno pozdravim. U kontaktu smo, on se osjeća bolje i polako se oporavlja“, rekla je Viki, a publika je ovu vijest pozdravila gromoglasnim aplauzom.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Podsjetimo, legendarni pjevač već neko vrijeme se liječi na onkološkom odjelu u bolnici u Sarajevu, a podrška mu stiže sa svih strana bivše Jugoslavije.

