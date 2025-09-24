Videopoziv s Halidom otkrio ono što nitko nije očekivao: 'Ni njegova supruga nije dobro'

Glazbenik Halid Bešlić (71) trenutno se nalazi na liječenju na odjelu onkologije. O njegovu zdravstvenom stanju sada je progovorio i njegov dugogodišnji prijatelj i kolega s estrade, Šerif Konjević (67).

Šerif je otkrio da su se čuli i vidjeli putem videopoziva prije nekoliko dana te je ispričao kako mu pjevač sada izgleda. „Čuli smo se i vidjeli prije tri, četiri dana. Često se čujemo videopozivom. Meni izgleda dobro, meni je to i dalje Halid. Dobro izgleda. Nisam to često govorio, ali znao sam se šaliti na račun njegovog imena. Možete to pitati i njega i njegovu obitelj, ali volio bih da to Halid sam ispriča“, rekao je za Kurir.

Dodao je i kako vjeruje da će Halid sve ovo prebroditi. „Meni izgleda dobro. Kad ti je netko prijatelj, ne možeš ga doživljavati drukčije, čak i kad ima zdravstvenih problema… Nažalost, ima ih, ali ja vjerujem u Boga i tu završavam“, rekao je.

Foto: Nel Pavletic/pixsell

Također je otkrio da Halid svakodnevno čita u bolnici. „Kad već pričamo o njemu… Pustite čovjeka da živi svoj život. Sada mu je najpotrebnije da pročita nešto lijepo. Halid svakog dana čita, voli to“, rekao je Šerif.

I supruga ima problema

Na kraju razgovora, kroz suze je priznao da i Halidova supruga Sejda ima ozbiljnih zdravstvenih problema. „Bili smo zajedno na moru, svaki dan smo se družili i kupali. Nažalost, Sejda, moja draga duša, također nije dobro. I ona ima zdravstvenih problema. Morali su otići zbog pregleda i, eto, što je – tu je. Želim od srca da Bog pomogne i Halidu i Sejdi“, dodao je za kraj.

