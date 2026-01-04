Najljepši početak godine: Frontmen Parnog valjka postao tata, poznat spol i ime prinove

Igor Drvenkar (34), karizmatični pjevač grupe Parni Valjak, uplovio je u najvažniju životnu ulogu. On i njegova partnerica Nora postali su roditelji, a sretnu vijest podijelio je s tisućama svojih pratitelja na društvenim mrežama. Emotivnom objavom iz rodilišta raznježio je domaću javnost i otkrio da je u njihovu obitelj početkom nove godine stigla djevojčica jedinstvenog imena, Lira.

Na svom Instagram profilu, Drvenkar je objavio dirljivu crno-bijelu snimku i fotografiju koje svjedoče prvim obiteljskim trenucima. Odabirom crno-bijele tehnike, koja često naglašava sirove emocije i bezvremensku ljepotu trenutka, pjevač je podijelio iznimno intiman uvid u svoju novu obiteljsku sreću.

Video započinje prikazom isprepletenih ruku Igora i Nore, simbolizirajući njihovu povezanost i podršku, da bi se potom njihove ruke oblikovale u srce koje nježno uokviruje usnulu novorođenu djevojčicu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Emocije na vrhuncu

Atmosfera nježnosti nastavlja se i na priloženoj fotografiji na kojoj pjevač, još uvijek u bolničkoj odjeći, s puno ljubavi ljubi čelo svoje partnerice dok ona privija kćerkicu na prsa.

U jednostavnom, ali snažnom opisu, otkrio je sve: "Dobrodošla mala dušo. Lira ~ 3.1.2026.". Ovim je potvrdio da je malena na svijet stigla trećeg siječnja u jednom od zagrebačkih rodilišta.

Reakcije nisu izostale, a ispod objave su se u samo nekoliko sati zaredale stotine komentara punih ljubavi i dobrih želja. "Čestitke od srca!", "Predivno! Dobrodošla draga Lira", "Familija kompletna... čestitkeeeee", samo su neke od poruka podrške prijatelja, kolega i brojnih obožavatelja koji su s nestrpljenjem iščekivali ovu vijest.

Podsjećamo, nakon što je u travnju potvrdio vezu s Norom, par je u kolovozu objavio sretnu vijest o trudnoći. Tom je prigodom Igor izjavio kako će "pjesme sada dobiti novi smisao", dajući naslutiti koliko se raduje ulozi oca.

Dolaskom malene Lire, Igor Drvenkar zaokružio je priču o uspjehu, ustrajnosti i ljubavi. Nema sumnje da će mu očinstvo biti nepresušan izvor inspiracije za nove stihove i melodije, koje njegova publika s nestrpljenjem iščekuje.

POGLEDAJTE VIDEO: Snježna bajka na Papuku privukla ljudi iz cijele Hrvatske: 'Slapovi zaleđeni, snijeg svuda, prekrasno'