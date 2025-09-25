Ida Prester iz stana izlazi puzeći? Snimka iz centra Zagreba izazvala lavinu komentara

Pjevačica i voditeljica Ida Prester (46) objavila je na Instagramu video u kojem prikazuje kako trenutačno izlazi iz svog stana u zgradi oštećenoj u potresu. Na snimci se vidi kako se mora sagnuti kako bi prošla kroz improvizirani prolaz i zaključala vrata.

"Naša svakodnevica već skoro godinu dana“, napisala je, a njezina objava izazvala je brojnu lavinu komentara začuđenih fanova.

Naime, u zgradi u kojoj živi trenutačno se obnavlja hodnik zbog posljedica potresa, pa je Ida već dulje vrijeme prisiljena na otežane uvjete svakodnevnog života.

Ona se prije nekoliko godina s obitelji vratila u Zagreb, nakon što je neko vrijeme živjela u Beogradu. Prošle godine pohvalila se obnovljenom fasadom kuće svog djeda, ali još uvijek živi kao podstanarka u stanu u centru grada. Dok radovi na djedovoj kući i dalje traju, paralelno se suočava s obnovom zgrade u kojoj trenutno stanuje. Na društvenim mrežama redovito dijeli napredak radova na kući u koju planira useliti s obitelji.

Muke s bauštelom

Prije nekoliko mjeseci na Instagramu se požalila i na brojne građevinske probleme koji su produžili cijeli proces. „Već pune dvije godine mučimo se s ovom bauštelom, i sve što je moglo poći po zlu – nama se dogodilo.“

Navela je kako su imali problema s trulim krovom, poplavom izazvanom kišom, uništenom novom stolarijom te s pronalaskom pouzdanih radnika.

