Bruno Lerotić rasplakao Hrvatsku: Humanitarna akcija prikupila je nevjerojatan iznos

Poznati hrvatski humanitarac Bruno Lerotić ponovno je okupio tisuće ljudi oko jednostavne ideje - da svatko donira samo jedan euro i tako zajedno naprave veliku promjenu. Njegova humanitarna akcija "Dan 1 eura", pokrenuta pod sloganom "Mala gesta. Velika promjena", održana je 19. kolovoza, a odaziv građana premašio je i najoptimističnija očekivanja.

Ideja iza akcije vrlo je jednostavna, Lerotić i njegova zajednica "Team Nenormalni" pozvali su građane da uplate najmanje jedan euro, uz poruku da pojedinačna donacija možda izgleda mala, ali da tisuće takvih uplata mogu napraviti ogromnu razliku.

Akcija je prvi put održana ranije ove godine i tada je pokazala koliko ljudi može okupiti jedna jednostavna ideja. U njoj je prikupljeno više od 500.000 eura a prema podacima organizatora, "Dan 1 eura" tada je postao druga najveća humanitarna akcija u povijesti Hrvatske.

U novom izdanju akcije pomoć je ponovno usmjerena na konkretne ljude i obitelji. Među ciljevima su terapije i liječenja djece, pomoć obiteljima kojima je potrebno stambeno zbrinjavanje te pomoć ljudima s područja Omiša čija je imovina stradala u nedavnim požarima. "Djeca će ići na liječenja i terapije, kuće će se graditi, vraćati ćemo nadu tamo gdje je više nema", napisao je Lerotić.

U ovoj humanitarnoj akciji, pokrenutoj putem društvenih mreža, prikupljeno je više od milijun eura. Lerotić je podijelio snimku zaslona bankovnog računa na kojem se vidi iznos od 1.039.557,96 eura.

U svojoj objavi, Lerotić nije krio emocije: "Ali ovako nešto da se može dogoditi radi jedne objave na Instagramu - to sam sanjao prije 10 godina, ali nisam mislio da će se ikada dogoditi. Ne iznos, nego zajedništvo i pozitivna energija svih na društvenim mrežama i na terenu", poručio je. Njegovi pratitelji odgovorili su s oduševljenjem i nevjericom. "Jel ovo realno?", "Pa ovo je sve! Toliko dobrih ljudi" samo su neki od stotina komentara podrške koji su preplavili objavu. Mnogi su istaknuli kako je ovo tek početak još većih stvari, a Lerotić je skromno zaključio: "Milijun puta vam hvala od moje malenkosti, sretan sam da ste mi dozvolili da budem samo mali dio svih vas".